Мнение: Система Информационных операций военной поддержки стран-​участниц НАТО на Украине

Система Информационных операций военной поддержки стран-​участниц НАТО на Украине

Ход Специальной военной операции ВС РФ по защите ДНР и ЛНР, уже ставшей самыми крупными межвидовыми военными действиями последнего десятилетия, проявил все «сферы» современного конфликта. При этом, наряду с «классическими» средствами противостояния, активное применение получила информационно-​психологическая или когнитивная сфера, не ограниченная территориями государств, прямо вовлечённых в конфликт, а затрагивающая все существующие военно-​политические альянсы, через так называемые «серые зоны» с участием сил специальных операций.

На территории Украины сегодня развернута система центров, ориентированных на проведение информационных операций на постсоветском пространстве. Ее инфраструктура включает в себя как структуры Министерства обороны Украины и специальных служб (например, 16-й – в/ч А1182 (пос. Гуйва, Житомир), 72-й – в/ч А4398 (Бровары, Киев), 74-й – в/ч А1277 (Львов), 83-й – в/ч А2455 (Одесса) Центры информационно-​психологических операций ССО Украины), так и объединения различных фондов, гуманитарных, неправительственных организаций. При этом, развёрнутая с 2014г. деятельность США, Великобритании и Германии по поддержке «союзной» политической системы, де-​факто, интегрировала украинские ресурсы в структуру Информационных операций военной поддержки стран-​участниц Североатлантического Альянса.

Сегодня для поддержки координации и поддержки структуры Центров информационно-​психологических операций ССО и СБУ Украины привлечен ряд батальонов информационно-​психологических операций ВС США, сформированный в группу под названием Military Informational Support Operations Group в составе 7 батальонов и 2 отдельных групп. Сводное подразделение объединяет: 4-ую, 8-ую Группы информационной поддержки войск, 3-ий Батальон подготовки и распространения материалов ПсО, 6-ой Батальон региональной поддержки ПсО в Европе, 7-ой Батальон региональной поддержки ПсО в Европе и Африке, 8-ой и 9-ый батальоны Центрального командования ПсО, 1-ый Батальон ПсО Южного командования и 5-ый Батальон ПсО Тихоокеанского командования.

Именно Military Informational Support Operations Group и Разведывательное сообщество США (United States Intelligence Community, IC) обеспечивают взаимодействие Центров информационно-​психологических операций ССО и СБУ Украины с инфраструктурой когнитивных операций Североатлантического Альянса – Разведывательно-​ситуационным центром ЕС (EC INTCEN,ЕС), Центром кибернетических операций (COCN, Варшава), Центром передового опыта в области стратегический коммуникаций (NATO StartCom, Латвия), Европейским Центром передового опыта по противодействию «гибридным» угрозам (Hybrid CoE, Финляндия), Центром передового опыта НАТО в области киберзащиты (CCDCOE, Эстония), Центральной группой психологических действий (Centralna Grupa Dzialan Psychologiczhych, Польша).

«Миссия Командования операций военной информационной поддержки заключается в предоставлении полностью дееспособных сил военной информационной поддержки (MIS) командирам боевых действий, послам США и другим ведомствам для синхронизации планов и осуществления мероприятий по информированию и влиянию (IIA) по всему спектру военных операций. Конечная цель МИССИИ США состоит в том, чтобы убедить вражеские, нейтральные и дружественные страны и силы предпринять действия, благоприятные для Соединенных Штатов и их союзников. В ряды MISOC входят региональные эксперты и лингвисты, которые разбираются в политических, культурных, этнических и религиозных тонкостях и используют убеждение, чтобы влиять на восприятие и поощрять желаемое поведение».

С Европейской стороны, при поддержке Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (SIS, MI6), действует отдельная объединенная «группа посредников», объединяющая организации PR Network (Великобритания), Government Informational Cell (Великобритания), The Voice Project (Великобритания).

Кроме того, в Украине сегодня действует ряд проектов, где готовят гражданских активистов, специалистов гуманитарных миссий, оппозиционных политиков и журналистов. Обучение проходит как в самой Украине, так и в США, странах Европы – Литве, Эстонии, Финляндии, Швеции и Великобритании. При этом, координация военно-​политической и гражданской составляющей обеспечивается за счет частных подрядчиков небезызвестного Агентства США по международному развитию (USAID). Среди последних внушительная доля процессов приходится на Chemonics International Inc, Edelman, ICCO Worldwide.

Chemonics International Inc. в настоящее время помогает реализовывать на территории Украины проект USAID под названием «Демократическое управление Востока», направленный на «расширение участия граждан посредством коммуникации и информационно-​просветительской деятельности, объединяя граждан Украины вокруг общих ценностей, таких как социальная ответственность, инновации и толерантность»[1]. При этом, наряду с формированием информационных кампаний по популяризации унитарной государственной модели, подрядчики на территории Украины активно продвигают неонацистские символы, через PR и бронирование с 2015г. на Востоке Украины. Кроме знаменитых комиксов, образовательной и дидактической литературы для образовательных и «просветительских» учреждений и общественных объединений, проект осуществляет поддержку по формированию национального единства и европейского пути развития единой Украины.

Среди консультантов проекта, наряду с кадрами по PR-​технологиями, полиграфии и образованию, можно встретить специалистов по противопартизанской работе и военно-​идеологической обработке, участвующих в «сопровождении» работы с задержанными лицами, не разделяющими новую политическую действительность. Одним из последних является Эрик Бертч, гражданин США, контрактор частной компании «Lightning Arrow».

При этом последняя 7 раз приостанавливала и возобновляла свою деятельность, меняя названия в Бельгии, Великобритании, Швеции и США, помимо последних событий на Украине, активно продвигала «Инициативу по укреплению местных администраций» на территории тогда еще Исламской Республики Афганистан. Однако на деле обеспечивала легализацию в местных советах необходимых американской стороне активов из независимых группировок Талибан, ревизионистского движения Тахара (не признающего Шура-​е-Кветта), отрицающих сотрудничество с Пакистаном, Ираном, КНР и РФ.

ICCO PR (Worldwide) в марте 2022 года инициировала «Украинскую сеть поддержки коммуникаций» (UCSN). Это инициатива «Международной организации консультантов по коммуникациям» (ICCO) и «Ассоциации по связям с общественностью и коммуникациям» (PRCA), призванная координировать волонтерскую коммуникационную деятельность для жителей Украины. Сопредседателями UCSN являются украинский руководитель по связям с общественностью Наталия Попович (бывший резидент ICCO) и Дэвид Галлахер (председатель PRCA). При этом каждый из сопредседателей обладает внушительным опытом работы с Разведывательным сообществом США (United States Intelligence Community, IC) и Секретной разведывательной службой МИД Великобритании (SIS, MI6) по Восточной Европе.

Категории оказываемой поддержки включают:

1. Укрепление общественной осведомленности – проекты по привлечению/поддержке общественного внимания, в том числе пикеты, демонстрации и другие мероприятия;

2. Цифровая, веб-​поддержка поддержка и обеспечение разработчиков;

3. Социальные сети и производство контента;

4. Противодействия дезинформации — кампании и ресурсы для продвижения «надежных» источников новостей и информации;

5. Проекты и ресурсы для противодействия дезинформации.

UCSN развернула открытую социальную инфраструктуру для специалистов в сфере связей с общественностью, информационных и PR-​агентств, гражданских платформ, готовых оказать всестороннюю поддержку для продвижения повестки, разработанной вышеупомянутыми Центрами информационно-​психологических операций ССО и СБУ Украины в гражданской сфере. При этом указанное объединение выступает не только инструментом пропаганды внутри страны и на территории Донецкой и Луганской республик, но и активно привлекается к информационным акциям и экспертной поддержке оппозиционных объединений на территории постсоветского пространства. Активы платформы были задействованы в создании антивоенной и протестной повестки на территории Российской Федерации, Республик Беларусь, Армении, Казахстан и Кыргызстан. На территории последней специалисты UCSN привлекаются для «консультаций» для групп «НКО Кыргызстан», «ТАЗА МУУН» и деятельности резидента ОГО «Глобальное партнерство по предотвращению вооруженных конфликтов» (Global partnership for the prevention of armed conflict, GPAAC), формирующих протестную повестку на границе с Узбекистаном и Таджикистаном.

На сегодняшний день с UCSN ассоциировано около 1 тыс. организаций, включая агентства, обладающие внушительным опытом взаимодействия с военно-​политическими и дипломатическими институтами США и Европейских стран, в т.ч.:

1. Publicis Groupe Ukraine, рук. Елена Бакум-​Рамола;

2. Golin, рук. Александра Белл;

3. Don’t Cry Wolf, рук. Джон Браун;

4. Rod Cartwright Consulting, рук. Род Картрайт;

5. DG Advisory, рук. Давид Галахер;

6. MSL Sofia, рук. Ива Григорова;

7. Avia WE, рук. Нитин Мантри;

8. Manifest, рук. Алекс Майерс;

9. Ukraine Crisis Media Center, рук. Наталья Поповия;

10. MSL Ukraine, рук. Елена Суханова;

11. Hill + Knowlton Strategies, рук. Гжегож Щепански.

С развитием Специальной военной операции ВС РФ по защите ДНР и ЛНР, выведением из строя инфраструктур на территории Украины с марта 2022г. владельцам PR-​объединений и задействованным специалистам, продолжающим работать с ICCO и Центрами информационно-​психологических операций ССО и СБУ Украины, предлагается переезд в Польшу «для безопасного продолжения своей деятельности» с компенсацией утрачиваемого имущества, увеличением окладов. При этом отдельным организациям предлагается реорганизация и поддержка за счет внеочередных грантов от западных фондов на период от 3 до 8 лет.

Представленные организации и проекты обладают собственным лобби и поддержкой в Конгрессе США. Объединения СII, Edelman, ICCO сопровождаются консалтинговыми агентствами SKDKnickerbrocker, Yorktown Solutions и Your Global Strategу, каждая из которых обеспечивает интересы политиков Демократической партии США. При этом суммы контрактов с марта 2022г. превышают 50 млн долл.

Среди других крупных некоммерческих и неправительственных организаций, оказывающих поддержку ЦИПсО, присутствуют такие как International Renaissance Foundation, Atlantic Council, Soros Foudation, Center for Public Integrity, International Consortium of Investigative Journalists, National Endowment for Democracy. Пул представленных организаций напрямую финансируют украинские проекты «StopFake» и «Stop the War», чья контент сетка с конца февраля 2022г. публиковала всем известные материалы на территории постсоветских стран, включая российский сегмент интернета. При этом оба проекта напрямую координируются Центрами информационно-​психологических операций ССО и СБУ Украины.

International Renaissance Foundation

С марта 2022г. украинская благотворительная общественная организация IRF, выступающая частью международной сети фондов «Open Society Foundation» (Фонд Джорджа Сороса), запустила ряд проектов, направленных на поддержку ВСУ, охватывающих всю военно-​политическую сферу. Помимо юридических, гуманитарных позиций и снабжения, отдельным направлением стали «информирование и журналистика».

При этом объединение UCSN и IRF было задействовано в информационном продвижении «Фронта освобождения Казахстана» в ходе январских протестов. Четверо мужчин в масках и с автоматами позируют на фоне флага Казахстана. А закадровый голос с украинским акцентом призывает бороться с войсками ОДКБ и правительством Токаева.

«В этой номинации мы поддерживаем проекты, которые помогают рассказать правду о войне зарубежной аудитории, как на западе, так и в тылу врага. Мы также поддерживаем работу некоторых СМИ, которые остались без средств на рекламу и чья работа по документированию войны важна: Военный портал, Українер, Слидство.Инфо и другие. Мы планируем запустить поддержку большего количества носителей в ближайшее время».

При этом каждая из представленных организаций интегрирована в структуру Центров информационно-​психологических операций ССО и СБУ Украины. А общая сумма оборотных средств по проектам превысила 1,1 млрд долл. При этом организация планирует агрегировать часть средств, направляемых западноевропейскими странами для «точечного финансирования.

(с) М.Александров

https://maksalexandrov.livejournal.com/6542.html

