Великолепная пятёрка – Личное мнение

Пятый канал опубликовал сегодня статью под заголовком «ТОП-5 мужчин, прославившихся благодаря жёнам».

В ТОП вошли: бизнесмен Курбанов Омар, плиточник Мальков, футболист Тарасов, фотограф Дмитрий Исхаков и — не знаю, кто это — Евгений Гор, муж Бабкиной.



Фото: Соцсети

В общем, вкатились в рай славы на чужих горбах, как думают некоторые.

Про мужа Бабкиной не скажу, но остальные — постоянные герои моей рубрики «девки, не ходите замуж за этого».

Тот же Тарасов — вроде как футболист, но если бы он забивал голы хотя бы с той же частотой, как у него появляются дети, цены б ему не было.

Исхаков тоже рассказывает, какой он профессионал — фотографирует совершенно без помощи Полины Гагариной.

Про бизнес Курбана по дрессировке котов в принципе и говорить-то нечего — тоже большой молодец мужчина. Шантика только жалко, пропал куда-то.

Приятным исключением в этом списке является Роман Мальков — как клал плитку до свадьбы, так и продолжает работать в сфере строительства. С новыми зубами, которые сделала ему жена, с фамильным гербом на фасаде и с чисто вымытыми шампунем Дерзкий цитрус подмышками.

Прославились мужчины так, что дальше некуда — с этим не поспоришь. Вот только как им теперь живётся с такой славой?

Кто теперь захочет замуж за эту великолепную пятёрку чудо-мужчин? Или найдутся такие? Может быть, вы бы пошли?

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