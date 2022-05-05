 

Дугин: «Возврат к границам 1914 года – гарантия мира в Европе»

05.05.2022, 19:51, Разное
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Российский политолог и философ патриотического толка Александр Дугин опубликовал на своём официальном сайте призыв к мировым лидерам вернуться к границам, которые существовали в Европе накануне Первой мировой войны.

Возврат к границам 1914 года – гарантия мира в Европе– Причины всех кризисов за последние 100 лет – это границы. Первая и Вторая мировая, Гражданская война в России и десятки других конфликтов проистекали из-за искусственно созданных государств. Центральной и Восточной Европой должны управлять три империи – Российская, Германская и Австрийская, – заявил Дугин.

Как отметил философ, в случае принятия его плана Евразию ждёт «золотой век» – к середине XXI века население вырастет в полтора раза, а среднедушевые доходы превысят уровень 2022 года минимум в 3 раза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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