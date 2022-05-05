 

СМИ: Маск может временно занять пост главы Twitter

05.05.2022, 19:50, Новости дня
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Американский предприниматель Илон Маск может временно занять пост главы компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, после завершения сделки по ее приобретению, сообщил в четверг телеканал Си-эн-би-си.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США получила документ, согласно которому Маск заручился поддержкой инвесторов, готовых частично профинансировать сделку. При этом бизнесмен лично отбирал этих инвесторов – они готовы выделить в общей сложности 7,14 млрд долларов, пишет ТАСС.

Отмечается, что Маск ведет переговоры с сооснователем компании Джеком Дорси, который также может принять участие в сделке.

Напомним, Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Комментируя реакцию пользователей Сети, он заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона.

После стало известно, что бизнесмен потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter. Позднее Маск объявил, что Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей.

Также Маск пригрозил выкупить компанию Coca-Cola и вернуть одноименному напитку оригинальный состав с кокаином.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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