 

В Оренбургском госуниверситете открылся второй киберполигон в Приволжье

05.05.2022, 19:50, Новости дня
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Второй в Приволжском федеральном округе киберполигон открылся в Оренбургском государственном университете, он позволит специалистам отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В РФ это восьмая учебная площадка по отработке сценариев защиты от киберугроз. По словам вице-премьера, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» до 2024 года в стране создадут 15 опорных центров Национального киберполигона, сообщается на сайте правительства России.

«В текущей ситуации повышается уровень ответственности ведомств и компаний за безопасность государственных, частных и персональных данных, а также информационных систем… Киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов Приволжского федерального округа, отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, приближенные к реальным условиям», – сообщил Чернышенко.

Всего в этом году в опорных центрах Национального киберполигона пройдет более 70 киберучений. Получить практические навыки там смогут не только профильные специалисты, но и студенты.

Для отработки кибератак в опорных центрах постоянно расширяется перечень отраслей. Будут добавлены электроэнергетический, кредитно-финансовый, корпоративный и нефтегазовый сегменты, планируется запустить нефтеперерабатывающий, транспортный, металлургический, горнодобывающий и магистральные сети связи. Это позволит закрыть потребности большинства российских организаций и проводить кросс-отраслевые учения в масштабах всей страны.

«Развитие Национального киберполигона входит в список мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». В этом году мы открываем уже третью тренировочную площадку киберполигона для отработки практических навыков защиты от киберугроз и вторую по счету – со статусом опорного центра. До 2024 года планируется увеличить количество точек присутствия Национального киберполигона в разных регионах до 15 площадок», – сказал замглавы Минцифры Александр Шойтов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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