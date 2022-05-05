Лукашенко назвал условие прекращения спецоперации на Украине за неделю

Боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован, сообщил президент Белоруссии в интервью Associated Press.

«Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это, прежде всего, полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», – приводит БелТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что РФ не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.

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