 

Лукашенко назвал условие прекращения спецоперации на Украине за неделю

05.05.2022, 19:50, Новости дня
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Боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован, сообщил президент Белоруссии в интервью Associated Press.

«Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это, прежде всего, полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», – приводит БелТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что РФ не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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