Мнение: Рост экономики России, ненужное евро и в 1,5 раза больше туалетной бумаги

1. В то время как экономика США упала, экономика России по итогам первого квартала, напротив, выросла. На фоне западных санкций это поистине удивительно, но это так. Вот небольшой обзор от Дзен-канала «Сделано у нас»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/kajetsia-chtoto-poshlo-ne-tak-vyshla-statistika-za-pervyi-kvartal-626a880b26566d3ea8fed5d0

А. Рост экономики за первый квартал текущего года составил 3,7%. Рост, Карл! При этом, если брать отдельно промышленность, то она выросла на 5,9% за квартал, а в марте относительно февраля рост промышленности составил 9,9%.

Б. Безработица остаётся на исторически низком уровне и не собирается расти — 4,1%

В. Внезапно на треть (30.4%) выросли доходы бюджета, что стало причиной профицита бюджета в размере 2 417 млрд руб., и это в 3,6 раза больше профицита прошлого года. И это за квартал, напомню. Конечно, это благодаря высоким ценам на ресурсы и при этом дешёвому рублю.

Г. Но такого профицита больше не будет, так как рубль укрепился и продолжает укрепляться в темпе «держите меня семеро». Евро вообще рухнул до минимумов начала 2020 года, до локдауна.

Д. [Недельная] инфляция снижается несколько недель подряд и упала уже до 0,25%. Цены на бензин начали снижаться в марте и продолжили в апреле. Инфляция снижается потому, что Россия прекратила ее импорт, сегодня наши цены потихоньку отвязываются от мировых, плюс укрепляющийся рубль, высокая ставка ЦБ, дорогой кредит и т.д.

Особо следует подчеркнуть, что дело не только в показателях января-февраля, до санкций. В марте наша экономика также чувствовала себя вполне неплохо:

https://zemfort1983.livejournal.com/1411337.html

…промышленность удержалась в положительной области (+3%), хороши дела в сельском хозяйстве (+3%, животноводство бурно навёрстывает упущенное в 2021-м из-за эпизоотических проблем), строительстве (+5,9%, ввод жилья вырос на 34,7%), транспорте (грузооборот +3,5%), неплохо и в розничной торговле (+2,2%).

Во втором квартале практически все аналитики ожидают падения экономики России, ибо санкции должны будут наконец хоть как-то сыграть. Однако далее прогнозы расходятся. Пессимисты ожидают, что общее падение по итогам года составит 8-10%. Оптимисты – что уже в третьем-четвёртом квартале начнётся восстановление и по итогам года падение ВВП будет околонулевое.

2. Тем временем, курс доллара накануне опустился до 66 рублей, а курс евро до 70 рублей. Особенно сильно падает именно евро:

https://lenta.ru/news/2022/05/01/euro_krah/

Директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов констатировал крах евро внутри России. Его слова приводит агентство «Прайм».

Как объяснил экономист, после введения санкций против России спрос на евро сильно упал. При этом предложение от экспортеров остается на высоком уровне. Это приводит к постоянному ослаблению европейской валюты к рублю.

Европейская экономика страдает из-за энергокризиса, евро заметно ослабел по отношению к доллару:

https://lenta.ru/news/2022/05/01/padenie/

Евро сейчас находится в «свободном падении», его курс к американскому доллару упал до самых низких показателей с 2017 года. Об этом говорится в материале Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В статье отмечается, что неопределенность, связанная с возможным ужесточением антироссийских санкций и их влиянием на европейскую экономику, оказывает еще больше давления на евро, которое находится в плохом положении. Авторы издания указали на то, что, по мнению многих экспертов, Европа пострадает от экономических последствий украинского кризиса сильнее, чем США.

Пожалуй, именно на это рассчитывали американцы: столкнув Россию и Европу, обрушить экономики и России и Европы, ослабить двух своих соперников разом. Но в двух вещах американцы просчитались. Во-первых, российская экономика оказалась крепче, чем ожидали на Западе. Во-вторых, ослабление позиций Европы на мировом рынке ведёт к усилению позиций скорее Китая, чем США.

3. Спасибо капитализму, нынешняя холодная война с США не будет сопровождаться дефицитом туалетной бумаги в стране:

https://lenta.ru/news/2022/04/27/gigiena/

В России производители намерены увеличить выпуск средств гигиены, чтобы заместить ими иностранные бренды — Always, Libress, Zewa и другие. Фонд развития промышленности (ФРП) уже начал принимать заявки на льготные займы для таких компаний, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Предполагается, что для замены импортных средств гигиены выпуск российских нарастят в 1,5 раза. Для этого ФРП планирует выделить бизнесу 1,5 миллиарда рублей. Фонд уже утвердил займы на 399 миллионов рублей компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), 70 миллионов — «Ульяновскому бумажному комбинату» («Русская бумага») и 13,9 миллиона — «ПК Снежинка» (бренды «Мягкоff», «Свежесть»). Эти компании увеличат производство туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток.

Дежурно напомню, что в СССР туалетная бумага была дефицитом, а прокладки и подгузники были на стадии экспериментального производства (то есть не просто дефицитом, а дефицитом в кубе). Большая часть граждан о существовании таких буржуазных излишеств даже не подозревала, а если бы и заподозрила, то всё равно не смогла бы купить.