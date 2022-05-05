 

Мнение: Время откупаться

05.05.2022, 18:55, Разное
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Еще месяц-другой и можно откупаться. Правда не через месяц после продажи.

Источник: Colonel Cassad



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