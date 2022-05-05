 

Верховный суд РФ признал недействительным договор продажи Аляски 1867 года

05.05.2022, 18:31, Разное
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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрела иск министерства Дальнего Востока и Арктики к США по вопросу о признании недействительным договора продажи Аляски Россией США 1867 года.

Суд усмотрел в тексте договора нарушение условий соглашения.

Договор между Российской Империей и США был подписан 30 марта 1867 года в Вашингтоне. По условиям соглашения, Россия передавала США полуостров Аляска и все имущество, находящееся там, а взамен получала 7.2 миллиона долларов США золотом.

Статья 3 договора предусматривала обязанность США обеспечить жителям Аляски, прежде гражданам Российской империи, проживание согласно их обычаям и традициям и той веры, которую они исповедовали на тот момент. В судебном заседании истец – Министерство Дальнего Востока утверждал, что США с момента подписания договора не выполняли положения 3 статьи, нарушая права русскоязычных жителей Аляски. В качестве доказательства истцом были приведены положения законов США, разрешающие однополые браки и операции по смене пола, что “явно противоречит обычаям и традициям русскоязычных жителей Аляски”.

Также, по мнению представителей министерства Дальнего Востока, договор о продаже Аляски является незаконным в связи с тем, что на полуострове не проводился референдум по исследованию мнения жителей относительно вопроса по вступлению в состав США.

Судебная коллегия согласилась с аргументацией министерства и постановила признать недействительным договор 1867 года и применила последствия недействительности сделки в виде двусторонней реституции: Россия будет обязана возвратить США 7,2 млн долларов, а США – вернуть территорию под российскую юрисдикцию.

– Мы считаем данное решение высшей судебной инстанции справедливым и своевременным. Однако предстоит еще много работы. Нужно теперь сформировать правовую базу для возвращения контроля над этим полуостровом, необходимо внести поправки в конституцию, сформировать местные органы власти, демаркировать государственную границу. А от наших американских партнеров мы ожидаем добровольного исполнения решения Верховного суда, не хотелось бы прибегать к принудительным методам, – прокомментировал решение суда заместитель министра развития Дальнего Востока Анатолий Бобраков сразу после его оглашения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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