 

Путин рассказал Беннету о ситуации на «Азовстали»

05.05.2022, 18:26, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поздравил граждан этой страны с Днем независимости, а также обсудил ситуацию на «Азовстали», сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником – Днем независимости»,  – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В Кремле также отметили, что «была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран».

«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного креста эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований», – говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что «российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц». «Что же касается остающихся на «Азовстали» боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие», – подчеркнули в пресс-службе.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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