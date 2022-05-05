Мнение: Отказ Финляндии от АЭС, финны против Яндекса и мирный договор с Финляндией

1. В комментариях читатели из Финляндии недавно написали, что финская экономка легко обойдётся без российских нефти и газа. Мол, финны будут просто покупать СПГ, и вообще скоро достроят АЭС и закроют тем самым все свои энергетические проблемы.

Увы, но финское правительство расторгло контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1»:

https://lenta.ru/news/2022/05/02/finlandgas/

То есть, теперь финнам придётся жить не только без российских нефти и газа, но и без атома.

Выход из ситуации есть: вернуться в XIX век. В финских болотах можно добывать торф, а финские леса можно вырубить и перевести на дрова. Неэкологично и некрасиво, зато американские хозяева погладят по щеке и разрешат поцеловать сапог.

2. Финны пытаются вредить всему российскому бизнесу, которому только могут, даже Яндексу:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/04/2022/626c18b69a7947151629b057

Финский дата-центр «Яндекса» отключили от источника электропитания, сейчас он работает за счет дизельного генератора. Ранее энергетическая Nivos Energia Oy анонсировала, что отключит ИТ-компанию, если та попадет под санкции.

3. Читатели пишут:

Официальный мир между Финляндией и Союзниками (включая СССР, правопреемником которого в ООН является Россия) был оформлен Парижским мирным договором 1947 года.

А в нём есть раздел об экономике, где, среди прочего, в ст. 30 написана вот такая прелесть (цитирую):

«b) Во всех других отношениях Финляндия не должна проводить произвольной дискриминации, направленной против товаров, производимых на любой территории любой из Объединенных Наций или предназначенных для этой территории, по сравнению с подобными товарами, производимыми на территории любой другой из Объединенных Наций или на территории любой другой иностранной державы или предназначенными для этих территорий.

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d) Финляндия не будет предоставлять никакого исключительного или дискриминационного права какой бы то ни было стране в отношении использования коммерческих самолетов в международном сообщении… что касается использования коммерческих самолетов в международном сообщении, она предоставит всем Объединенным Нациям на основе взаимности и без дискриминации право беспосадочного полета над финляндской территорией».

Никакого другого договора у СССР/России с Финляндией на эту тему, насколько я знаю, так и не появилось.

Понятно, что в нынешних условиях этот договор соблюдать [финны] не будут, но как мне кажется, потыкать носом в неисполнение договора смысл есть.