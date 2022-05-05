 

Мнение: Лукашенко троллит Путина

05.05.2022, 17:41, Разное
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Забавное сообщение из Белоруссии: последние скрепы шатаются! Казалось бы – совсем недавно Лука провел трехчасовую встречу с Путиным, в ходе которой, надо думать, наш бункерный Супервождь только и делал, что сулил Картофельному Фюреру всякие плюшки и компенсации за то, что Россия втянула Белоруссию в очевидный блудняк и подставила по полной перед всем миром – так, что теперь во всё новых и новых санкционных законах США, ЕС, Кореи и Японии несчастная РБ идет в неразлучной паре с проклятой вовеки РФ. Мы их утянули за собой в ад – Путин должен был Луку умаслить.

И что ж? Лука, едва вырвавшись от кремлевского обольстителя, выдает в эфир вот это:

“Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, идет ли она по плану у россиян, как они говорят <…>. Но я хочу еще раз подчеркнуть, как я ощущаю, операция эта затянулась”, – сказал Лукашенко, видеофрагмент из интервью которого разместил в четверг Telegram-канал “Пул первого”.

Видали?! Лука практически прямым текстом телеграфирует в Кремль – “алё! Вы задолбали своей “спецоперацией”, обещали же, что ненадолго, “за неделю управимся”. А уже третий месяц пошел, конца не видно; харе, пахан, завязывай! Утомил уже, вояка хренов!” Причем он это делает ПУБЛИЧНО. Фактически – это просто оплеуха Москве. По Маяковскому прямо:

“Я думал, ты – Всесильный Божище!
А ты – недоучка; ты – крохотный божик.
Видишь,
я нагибаюсь.
Из-за голенища
Достаю сапожный НОЖИК…”

Не, круто вышло, что говорить. Не люблю белорусского пахана, но тут ему аплодирую.

Источник: Размышления вольного социолога



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