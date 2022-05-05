Личное: “Думала, что отношения прогрессировали”

Кто-то понимает, по какому принципу я предлагаю самостоятельно разбирать письма или сама разбираю сразу?

Вот это – для самостоятельного разбора.

luk_oje

Здравствуйте, Эволюция!

Это письмо – продолжение отношений, которые попали на разбор при самом зарождении:

https://evo-lutio.livejournal.com/1360532.html

Спасибо за тот разбор.

И вот сейчас они закончились через чуть более года.

Хотелось бы разбора наших последних двух разговоров.

Первый он завел, когда мы уже заказали ланч. Начал с того, что озабочен нашими отношениями, но это не касается никаких третьих лиц. Моя первая реакция – зачем ты завел этот разговор на ланче? если хочешь расстаться, пожалуйста, но теперь мы должны ждать заказ. Он – как раз не хочу расставаться, и специально на ланче, чтобы ты не убежала. Что если бы хотел порвать – так и сказал бы, для него это не проблема.

Он – в последнее время у меня тревога, из-за которой я не могу полностью наслаждаться нашими отношениями. Но мне трудно принять решение, потому что мне как раз очень нравятся наши отношения. Они лучшие, какие у меня были, и ты мне нравишься больше, чем те, с кем я встречался раньше. Это были бы прекрасные отношения, если бы нам было в районе 20-30 (ему 33, мне 41). Но сейчас я хочу съехаться с кем-то, создать семью, и не могу представить будущего наших отношений из-за разницы в возрасте.

Я – но ведь я спрашивала тебя про разницу в возрасте, и ты сказал, что это не имеет значения?

Он – для отношений не имеет, но что, мы будем притворяться, что для детей не имеет?

(Он довольно паранояльно следил за тем, чтобы не получилось случайно ребенка, последние месяца 3. Контекст еще такой, что он собирался переезжать в другой город, но в последний момент передумал. Я знала, что в юности у него была девушка старше его, которая давила на него с беременностью, и не поднимала эту тему)

Он сказал, что не знает, что делать. Что у него нет твердой позиции, 50% на 50%, и поэтому хотел бы знать мое мнение. Что, в принципе, можно продолжать встречаться, пока мы оба в этом городе. Что у него нет спешки с рождением детей.

Он меня спросил о том, собираюсь ли я усыновлять или искусственно оплодотворяться. Не помню, что ответила. (У меня нет явных проблем в этой сфере, просто никогда не пробовала зачинать, потому что не было мужчины.) В какой-то момент я упомянула, что подумывала забеременеть от кого-то случайного, поскольку по нему было очевидно, что он не хочет ребенка со мной. Он был довольно шокирован и спросил – неужели ты готова одна воспитывать ребенка? Я сказала, что это были только мысли, а не конкретный план.

Он – что никогда ни с кем не заводил такой разговор. Что он ранит себя больше, чем меня, этими сомнениями, но боится сделать ошибку. Что я именно такая, каким бы он хотел партнера. Что раньше он думал, что не сможет примириться с моими религиозно-мистическими воззрениями, но сейчас даже находит это привлекательным. Что дело только в вопросе детей.

Я сказала, что не хочу быть в такой уязвимой роли, что думала, что разница в возрасте не важна для него. Он – ну что же, сразу рвать, неужели нельзя сделать усилия. К этому моменту я была в полуслезах.

Когда мы уходили, чтобы сменить тему, я сказала – расскажи мне про свои значимые отношения. Он – это с тобой. Я – имею в виду прошлые. Он рассказал про одну прошлую девушку.

Когда я ушла, то написала ему, что он волен делать лучший шоппинг. Он шланганул – шоппинг?!

После этого мы немного переписывались, инициировал он, я отвечала с большими задержками и холодно, вежливо, с подтекстом, что мы расстались.

На следующий выходной у меня была запланирована поездка. Он написал, что увидимся после. После этого был Пасхальный выходной, он встречался с нашими общими друзьями, я сказала, что не могу из-за празднований. Он не инициировал встречу, когда я вернулась, так что я подумала, что он еще больше охладел или не решил ничего толком со своими сомнениями.

Потом так получилось, что наша общая подруга подстроила нашу случайную встречу. После чего мы пошли на ужин к нему, и я осталась после. Мы обнялись, он сказал, что скучал, я тоже, после чего случился бурный секс, а потом смотрели фильм, ничего не обсуждая. Наутро нам нужно было обоим быстро уходить. Я спросила – хочет ли он продолжать обсуждения? Он – да, потому что сложно не обсуждать. И что ему хотелось бы узнать мое мнение. Но не сейчас, конечно.

(Надо сказать, что месяца за 3 у нас был похожий кризис, когда он завел тему – Как мы будем воспитывать детей при разнице в мировоззрении? Я тогда тоже говорила, что он придумал этот предлог, чтобы порвать, и тогда пожалуйста, но он уверял, что не хотел рвать)

После этого я пригласила его на разговор в парке.

Я – так и не поняла, чего ты хотел прошлым разговором. Мне кажется, люди говорят такое, когда хотят порвать, спровоцировать другого порвать или очистить совесть перед грядущим разрывом, но ты уверял, что не хотел этого.

Он – да, я просто делился своей озабоченностью, что у меня тревога, что мы теряем время друг с другом, что это его давило.

Я – если бы дело было только в вопросе детей, мы могли бы попробовать сейчас.

Он – и что, были бы те же самые проблемы плюс ребенок? Что у него было несчастливое детство, и он не хочет этого для своих детей. Что хочет двоих детей.

Что наши отношения не развились естественным образом до того, чтобы встречаться каждый вечер, готовить вместе, перезваниваться вечерами, что я до сих пор не пригласила его домой и к своим церковным друзьям, что только один раз ездили в поездку вместе. Что для него это полу-отношения.

(Тут такой контекст, что он ранил меня несколько раз, когда ездил в поездки с девушкой, его “компаньоном по путешествиям”, с которой ездит лет 5, из-за чего у нас было пара полу-разрывов, и поэтому я держала дистанцию; но последние месяцев 8 он с ней не ездил)

Я – для меня важно, что ты часто у меня в мыслях, а рутина, я считаю, убивает влечение

Он – ты тоже часто в мыслях у меня

Я – церковью я тебя не хотела грузить, потому что ты сам не интересовался, дома у меня сейчас нет условий встречаться (я живу в общежитии), а в поездки ты сам ездил с другой.

Я – что верю в soulmates, и думаю, он мой soulmate

Он – что 100% верит, что мы soulmates, и у нас потрясающая химия в сексе, но достаточно ли это для долгосрочных отношений? Что у нас есть взаимные чувства (надо сказать, что мы не признавались в любви до этого, а только упоминали, что “у нас чувства”, вернее, он говорил, что знает, что у меня к нему чувства, и что у него взаимные чувства)

Что кто-то ему посоветовал, что если у него есть сомнения, то это не оно.

Что видимо, мы недостаточно влюблены друг в друга (тут перебил себя)… у нас недостаточно влечения друг к другу, чтобы переросло в долгосрочные.

Я – ты говоришь, что мы не влюблены, но я влюблена в тебя, и хотела бы с тобой ребенка.

Он – ну видимо, ты называешь это влюбленностью. У нас чувства, взаимные, но достаточно ли этого.

Когда расставались, он сказал – давай возьмем паузу подумать. Я – какой смысл в этой агонии (примерно с половины разговора я уже была в полуслезах). Он – уже уходя – но не думай, что у меня нет чувств. Я – не похоже на это. Он – ты не права.

После этого мы случайно встретились, но пока он был занят регистрацией на входе, я ушла, только сказав Привет. Он написал после этого извинения, что не обменялись толком приветствиями.

Я узнала у общего друга, что он сказал ему, что мы порвали.

Поэтому я написала ему, что если мы порвали, нам не стоит общаться какое-то время. Что я понимаю, что он хочет для себя определенное будущее и не держу на него обид. Что желаю ему самого лучшего. Но не хочу сейчас быть друзьями, чтобы восстановиться. Он написал – Я понимаю – с сердечком.

Сейчас смиряюсь с нашим разрывом. Зря я, наверное, призналась ему в любви. Оставила ли я этим щипцы?

Есть ли какой-то шанс на продолжение отношений? Зачем он все это говорил, если я настолько ему не важна? Он и ласковый, и достаточно жестокий и прямой, поэтому я не думаю, что он говорил это под щипцами.

И все это случилось как раз когда я думала, что наши отношения прогрессировали, он засыпал, обнимая меня, стал называть перед другими своей девушкой.

Еще думаю, что это могло быть связано с его поездкой к родителям, и разговор он первый завел в День рождения своей сестры.