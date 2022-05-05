 

Спасли от голода: Армия России помогает мирным жителям освобожденных территорий от украинцев

05.05.2022, 17:17, Разное
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Армия России продолжает успешно выполнять задачи в рамках специальной военной операции по обеспечению безопасности Донецкой и Луганской народных республик. Освобождая территории суверенных ДНР и ЛНР, военнослужащие оказывают помощь проживающему там мирному населению.

Соответствующее видео оказались в распоряжении издания “Дни.ру”. На кадрах видно, что российские солдаты привезли еду пожилой женщине. Хлебцы и чай передают военнослужащие бабушке, а она, растерянная, благодарит своих освободителей.

Подобные истории – далеко не редкость на Украине. Спецоперация длится уже более двух месяцев, однако за это время власти Незалежной так и не приложили усилий для разрешения кризисной ситуации. Киев фактически торпедировал переговорный процесс с Москвой.

К сожалению, жертвами бездарных решений преступного правительства Владимира Зеленского, действующего по указке заокеанских советников, становятся не только солдаты ВСУ, но и мирные граждане, которых власти Украины почему-то считает своими.

Но мы то ведь понимаем, что со своими так не поступают. Сегодня многие жители Незалежной просто брошены на произвол судьбы. Гражданам зачастую запрещают покидать страну по гуманитарным коридорам, которые предоставляет Россия.

В итоге помощи им приходится ждать исключительно от нашей страны. Сегодня Армия Россия освобождает от власти националистов, действующих в угоду Запада, не только территории, но проживающих там людей. Мирных граждан, брошенных правительством Украины, приходится буквально спасать от голода.



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