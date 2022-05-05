Традиционная акция “Бессмертный полк” вернется 9 мая на московские улицы

В Москве 9 мая состоится традиционная ежегодная памятная акция “Бессмертный полк”. Шествие стартует в 15:00 мск, сбор участников начнется в 12:30. Присоединиться к шествию можно будет на выходах из метро “Динамо” и “Белорусская”.

Участник “Бессмертного полка” с портретами своих родных, причастных к Великой Отечественной войне, проследуют по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Общая протяженность маршрута шествия семь километров.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова подчеркнула важность этого события, назвав его сердцем и душой Дня Победы.

“Для нас важно навсегда сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, об их мужестве”, – отметила спикер.

Власти столицы ожидают, что число участников шествия “Бессмертный полк” в этом году составит миллион человек.

В связи с проведением масштабного памятного мероприятия станции метро “Пушкинская”, “Тверская”, “Маяковская”, “Театральная”, “Чеховская”, “Площадь революции” будут временно закрыты.

Для участия в акции “Бессмертный полк” необходимо принести с собой на точку сбора штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Также рекомендуется взять с собой паспорт или любой другой документ для удостоверения личности. Идти в строю лучше пешком.

Если снимка участника ВОВ нет в распечатанном виде, это можно будет сделать в ближайших МФЦ. Сотрудники помогут составить анкету ветерана и распечатать снимок. Также фото отсканируют и опубликуют в электронной книге памяти “Бессмертный полк. Москва”.