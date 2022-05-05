 

“Хуже только людоедство”: Володин о чудовищном требовании боевиков в “Азовстали”

05.05.2022, 17:14, Разное
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Боевики, находящиеся в “Азовстали”, больше не будут отпускать мирных жителей просто так. По данным РИА Новости, вооруженные предложили обменять заложников на продукты и медикаменты (15 заложников = тонна продуктов). “66,6 килограмма за жизнь человека”, – заметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В своем телеграм-канале депутат написал, что сначала боевики заманили мирных людей на завод, потом прикрывались ими как живым щитом, а теперь намереваются обменять их на продукты. По словам российского политика, украинские военные пытаются спасти лишь свою шкуру. “Хуже могло быть только людоедство — съесть заложников”, – высказался спикер ГД.

Володин обратил внимание, что заблокированные на “Азовстали” боевики ведут себя как террористы. Депутату интересно, что на это скажут те, кто защищает “этих уродов”. Мол, эта ситуация является наглядным примером того, кто такие нацисты и почему так важно с ними бороться.

“После таких решений неужели еще кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине?”, – выразил недоумение политик.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на представителя штаба операции по освобождению металлургического комбината, сообщило, что в подземных помещениях предприятия могут находиться свыше 200 мирных граждан.



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