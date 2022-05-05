Модные и придадут объема: свежие идеи стрижки пикси для женщин старше 50

Многие женщины в возрасте за 50 предпочитают короткие стрижки. Такие прически комфортны и визуально омолаживают. Если вы хотите идти в ногу с современными тенденциями, то выберите модную стрижку пикси. Она придаст вашим волосам больше объема и сделает их пышными. Эта прическа имеет множество разновидностей, и вы всегда сможете выбрать вариант на свой вкус. В статье мы поделимся свежими идеями стрижки пикси для женщин старше 50 лет.

Удлиненная пикси с челкой

Прошли те времена, когда дамы страше 50 носили скучные и старомодные стрижки. Удлиненная пикси с челкой – один из трендовых вариантов. Она выглядит стильно и современно.

Эта прическа подчеркивает черты лица, но скрывает морщины на лбу и около глаз. Для создания полноты и объема используйте мусс-стайлер для укладки.

С короткими слоями

Пикси с короткими слоями подчеркивает красоту черт. Она может визуально скорректировать овал лица, делая его более удлиненным.

Многослойная стрижка сделает шевелюру более объемной. Она подходит для редких и тонких волос.

“Ежик”

Пикси-“ежик” создает богатую текстуру волос. Эта стрижка идеально подойдет женщинам, предпочитающим в одежде стиль унисекс.

Такая стрижка создает иллюзию более густых волос. Ее можно рекомендовать женщинам, столкнувшимся с проблемой поредения шевелюры.

Чтобы “ежик” лежал красиво, необходимо использовать гель средней фиксации для укладки.

Укладка с мягкими слоями

Укладка с мягкими слоями подойдет женщинам, предпочитающим пышную шевелюру. Она добавляет объема даже очень тонким волосам.

Мягкие слои не создают громоздкости и зрительно омолаживают лицо. Для укладки используйте объемообразующий спрей, который приподнимает волосы. Распыляйте его на влажную шевелюру только у корней, а затем уложите пряди феном.

Короткая лохматая стрижка

Если вам нравится богатая текстура волос и легкая небрежность, то этот вариант пикси для вас. Короткая лохматая стрижка делает шевелюру объемной.

Такая прическа очень проста в уходе. Вам достаточно нанести на волосы несколько брызг спрея с морской солью, а затем высушить голову феном. Если вы хотите разделить прическу на отдельные пряди, то используйте гель.

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Боковая стрижка

Боковая стрижка пикси универсальна. Она подходит к любому типу лица. Эта прическа подчеркивает глаза и скулы. Она маскирует морщинки на лбу и придает лицу более молодой вид.

Используйте для укладки гель-воск или пасту. Эти продукты помогут волосам держаться сбоку и не падать на ваше лицо.

В форме чаши

Если вы хотите скрыть морщинки на лбу и между бровями, то пикси в форме чаши идеально подходит для вас. Округлая форма стрижки делает лицо мягче и визуально омолаживает.

При укладке обдувайте челку воздухом из фена по направлению вперед. Это поможет волосам прикрыть лоб.

Рваная стрижка

Рваная стрижка пикси – это хороший способ добавить текстуру и полноту вашей шевелюре. Прерывистые слои придают волосам модный растрепанный вид. Эту прическу легко стилизовать и носить на постоянной основе.

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Для укладки используйте спрей с сахаром или морской солью. Его наносят на влажные волосы, а затем сушат голову феном. Эти средства могут вам разделить шевелюру на отдельные рваные пряди.

“Пернатая” челка и слои

“Пернатая” челка на многослойной стрижке пикси придаст вам уникальный вид. Это хороший вариант прически для женщин, которые носят очки. Эта стрижка убирает громоздкость вокруг ушей и дужек очков, а “пернатая” челка красиво обрамляет оправу.

“Пернатая” стрижка на седых волосах

“Пернатая” стрижка пикси идеально смотрится на седых волосах. Чтобы достичь омолаживающего эффекта, вам не придется окрашивать шевелюру. Эта прическа придает лицу моложавую мягкость и хорошо маскирует морщины.

“Пернатая” стрижка пикси сделает истонченные волосы более густыми. Для достижения лучшего эффекта нанесите на влажные пряди утолщающий крем, а затем высушите их феном.

Заключение

Стрижка пикси элегантно и стильно выглядит на зрелых женщинах. Она позволяет визуально скинуть несколько лет и подчеркивает красоту черт лица.