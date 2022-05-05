Мэр Вильнюса анонсировал демонтаж советских скульптур с городского кладбища

Глава литовской столицы Ремигиюс Шимашюс заявил, что советские памятники на Антакальнисском кладбище города планируется вскоре убрать.

«На Антакальнисском кладбище стоят шесть гранитных скульптур, одна из них с оружием. Мы проверили – пока этот ансамбль является культурной ценностью, как и находящиеся рядом могилы советских воинов», – цитирует мэра Delfi.ru.

Он добавил, что надгробия с могил убирать не планируется, но планируется убрать скульптуры, поскольку под ними нет могил.

«Для этого очищения нужно отделить мемориал от могил – мы уже обратились в департамент культурного наследия. Если получим разрешение, Грутский парк сможет пополнить экспозицию шестью гранитными скульптурами. Последними из Вильнюса», – добавил Шимашюс.

Ранее глава Вильнюса Шимашюс заявлял, что улица Латвю, на которой располагается посольство РФ в Литве, будет переименована в «улицу Героев Украины».

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