 

Лавров обсудил ход спецоперации на Украине с главой МИД Белоруссии

05.05.2022, 17:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава российского МИД Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили в четверг ход специальной военной операции на Украине и договорились усилить координацию работы на международных площадках.

«Министры обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине. Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов Российской Федерации и Республики Беларусь», – передает ТАСС сообщение МИД.

При этом министры также обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что недостаточно погружен в вопросы спецоперации РФ на Украине, а также добавил, что не знает, идет ли она по плану.

Во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Лукашенко заявил, что США и союзники хотят утопить Россию в войне с Украиной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / “Возможно, поменяем состав политсовета”. Корниенко рассказал, когда может пройти съезд “Слуги народа”

20.01 / “Как же он вас любит”, “Сколько страсти”. Седокова показала свои любовные утехи с молодым мужем

09.07 / Росатом сообщил о попытке «Исламского государства» получить доступ к радиоактивным источникам в России

05.01 / Байден упрекнул Трампа в нежелании работать

25.06 / Путин выступил за создание национальных рейтингов вузов

29.01 / Невзоров: Вся снегоуборочная техника Питера улетела бомбить Сирию и Украину

01.09 / “Как США могут помочь?” Зеленский передал команде Байдена список пленных в ОРДЛО, оккупированном Крыму и РФ украинцев

08.10 / NASA проведет эксперимент по изменению траектории астероида

18.10 / На акциях протеста в Беларуси задержали почти 200 человек – правозащитники

17.09 / В России временно заблокировали Google Docs из-за публикаций соратников Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика