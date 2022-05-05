Лавров обсудил ход спецоперации на Украине с главой МИД Белоруссии

Глава российского МИД Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили в четверг ход специальной военной операции на Украине и договорились усилить координацию работы на международных площадках.

«Министры обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине. Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов Российской Федерации и Республики Беларусь», – передает ТАСС сообщение МИД.

При этом министры также обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что недостаточно погружен в вопросы спецоперации РФ на Украине, а также добавил, что не знает, идет ли она по плану.

Во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Лукашенко заявил, что США и союзники хотят утопить Россию в войне с Украиной.

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