 

Украинцы стали лучше относиться к Бандере, Петлюре и Мазепе

05.05.2022, 16:40, Разное
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Согласно результатам социологического исследования, за последние 10 лет среди украинцев выросло позитивное отношение к считавшимся противоречивыми фигурам украинской истории — Степану Бандере, Симону Петлюре и Ивану Мазепе. Как пишет «СТРАНА.ua», также на Украине существенно выросла поддержка признания УПА* участниками борьбы за государственную независимость.


AP

За 10 лет среди украинцев выросло позитивное отношение к считавшимся противоречивыми фигурам украинской истории. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом говорится в свежем опросе группы «Рейтинг», проведённом 27 апреля.

Так, постепенно улучшалось отношение к Ивану Мазепе, к которому в 2012 году положительно относились 44% граждан, а в 2022-м — 76%. К Симону Петлюре в 2012 году положительно относились 26% украинцев, в 2022-м — 49%, к Степану Бандере в 2012-м — 22%, в 2022 году — 74%.

Как отмечает издание, по всем этим фигурам скачок позитивного отношения произошёл после событий 2014 года и затем после начала российской спецоперации в 2022 году.

Поддержка признания УПА* участниками борьбы за государственную независимость также существенно выросла. Сегодня такое утверждение поддерживает 81% граждан Украины, противоположного мнения придерживаются только 10%. В исследовании указано, что с 2010 года показатель поддержки вырос в четыре раза, с 2015-го — вдвое. 

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 



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