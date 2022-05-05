 

В России появятся зоны “свободного конституционного пространства”

05.05.2022, 16:31, Разное
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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект “О принципах регулирования конституционных прав граждан на отдельных территориях”.

Документ позволит федеральным и местным органам власти и самоуправления создавать свободные зоны, в которых могут полностью или частично ограничиваться конституционные права граждан.

– Сегодня соблюдать Конституцию становится всё сложнее. Есть вариант внести изменения в законы и подзаконные акты или организовать новый референдум, но при нынешней ситуации это нецелесообразно. Поэтому необходимо создать специализированные территории, где конституционные права граждан будут соблюдаться в неполном объёме. В частности, в отдельных национальных республиках традиции имеют более весомое значение, чем основной закон. Ещё мы имеем опыт первой в стране федеральной территории ”Сириус”. Его в законопроекте мы и предложили взять за основу, – заявил депутат Иван Гайдар.

В законе указано, что граждане должны быть оповещены о зонах “свободного конституционного пространства” и правах, в которых они могут быть ограничены на этих территориях. Информацию следует размещать перед входом на такие территории на информационных стендах, билбордах или другими способами. Министерству цифрового развития поручено подготовить интерактивную карту с указанием всех таких пространств и разместить её в телекоммуникационной сети “Интернет”.

– Наши коллеги из ”Яндекса” готовы содействовать в оповещении о таких пространствах. Сами же территории могут быть любых размеров и включать в себя как частные, так и государственные учреждения. Это может быть рынок или участок полиции, но главное, чтобы гражданин был своевременно об этом оповещён, – добавил парламентарий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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