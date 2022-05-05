 

Фестиваль “Московская весна” приглашает москвичей на танцевальные занятия и уроки моделирования

05.05.2022, 15:45, Разное
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В Москве продолжается красочный ежегодный фестиваль “Московская весна”. В рамках мероприятия горожане и гости столицы могут принять участие в мастер-классах, поучаствовать в коворкингах, научиться готовить, потанцевать или сделать что-то своими руками.

5 мая на Тверской площади перед гостями споет группа Singing Delivery, на следующий день юных зрителей порадует Московский детский музыкальный театр “Экспромт” со своим спектаклем “Муха-Цокотуха”.

В сквере у Гольяновского пруда 5 мая Московский театр мимики и жеста представит спектакль “Даром время не теряй”. Постановку продублируют на следующий день на Вешняковской улице. Также 6 мая можно будет посмотреть постановку “Цветик-семицветик” от театра “Ля Друзья”.

На Теплом Стане 5 мая состоится спектакль пензенских артистов “Как Андрюшка гусенка Кузю пас” На следующий день его покажут на Городецкой улице. На Святоозерской улице можно будет посмотреть постановку “Гуси-лебеди”. Спектакли начинаются в 17:00 мск.

На улицах Городецкой и Перерва 5 и 6 мая в 15:00 мск состоится урок по сценическому движению. 5 мая в 18:00 состоится урок ретротанца. 6 мая в 16:00 и 7 мая в 18:00 можно будет поучиться балетному мастерству. 6 мая в 17:00 хип-хоп танцу. Также пройдет урок диджейского мастерства. Также москвичей и гостей города ждут уроки моделирования, кулинарные мастер-классы и лепка. Подробности акций можно прочитать на сайте Mos.ru.



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