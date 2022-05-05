Более 20 тысяч человек будут обеспечивать порядок и безопасность на мероприятиях 9 мая в Москве

В грядущие выходные в России будет отмечаться 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве уже проводятся мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защиты и правопорядка. Все места массового скопления людей проверяются специалистами кинологических служб и инженерно-саперных подразделений. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Помимо этого, организован контроль и досмотр. Правоохранители проверяют множество помещений на наличие незаконно проживающих в них людей и хранящихся там запрещенных, опасных предметов. Все меры по обеспечению защиты объектов и территорий в столице обсуждались на заседании антитеррористической комиссии города, председателем выступил мэр Сергей Собянин.

На официальном сайте градоначальника отмечается, что дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности приняла и Росгвардия. Ее сотрудники защищают защищают объекты, которые имеют особую значимость и подлежат обязательной охране войсками нацгвардии.

Специалисты территориального пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России также будут постоянно находиться в режиме готовности.

“Общественный порядок и безопасность при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, будут обеспечивать более 20 тысяч человек. Задействуют также дополнительные наряды полиции и Росгвардии, помощь им окажут народные дружинники”, – сообщается на портале.

Праздничные мероприятия 9 мая 2022 года будут проводиться на 36 площадках и завершатся в 22:00 фейерверками.