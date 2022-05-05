В столице Болгарии сняли флаг Украины со здания городской администрации

Представители болгарской политической партии «Возрождение» сняли со здания софийской администрации государственный флаг Украины, установленный там решением депутатов муниципалитета Софии, обвинив в госизмене мэра города.

«Мы от «Возрождения» уважаем чужие символы и считаем, что место этого флага в украинском посольстве. Формально Болгария – независимое государство, и здесь должны развиваться только болгарские знамена», – приводит ТАСС комментарий председателя партии Костадина Костадинова.

Костадинов предупредил мэра Софии Йорданку Фандыкову о том, что «она будет отвечать за государственную измену», если флаг Украины снова появится на административном здании.

Между тем глава софийского муниципалитета Георги Георгиев назвал поведение депутатов безобразным. «Депутаты «Возрождения» играли роль охраны вышки, при помощи которой был снят украинский флаг. Это безобразное поведение. Грубое посягательство на демократию. Полиция проводит проверку», – сообщил он, напомнив, что решение поднять флаг Украины, разместив его рядом с болгарским, было принято большинством голосов. В настоящее время украинский флаг вернули на старое место.

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