Цена нефти Brent на Лондонской бирже превысила $112 за баррель впервые с 19 апреля

Стоимость нефти марки Brent с поставками в июле на Лондонской бирже ICE увеличилась более чем на 1,8%, цена переваливала за отметку 112 долларов за баррель.

К 15.05 мск стоимость нефти этой марки росла на 1,82%, до 112,14 долларов за баррель впервые с 19 апреля, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

К 15.10 мск рост замедлился, цена находилась на уровне 111,72 долларов за баррель (+1,43%).

В четверг мировые цены на нефть росли в ожидании снижения предложения из-за возможного эмбарго на поставки этого сырья из России.

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