Ижевский завод «Купол» представил первую полностью отечественную пуговицу

Электромеханический завод «Купол», входящий в концерн ПВО «Алмаз-Антей», изготовил образец пуговицы, полностью состоящий из отечественных материалов. Это первая пуговица, изготовленная в России с 2002 года.

В СССР производством пуговиц занималось 63 предприятия, в том числе и оборонный Ижевский электромеханический завод, который производил пуговицы в рамках государственного задания по производству товаров народного потребления. Сейчас, когда производство зенитных комплексов «Тор» сворачивается из-за нехватки импортных комплектующих, возврат к пуговичному производству может помочь заводу сохранить коллектив. Заводчане уверены, что смогут обеспечить пуговицами всю Россию и даже страны ближнего зарубежья.

– У нас в производственном плане стоит пуговица одного типоразмера – гексоид 19 миллиметров, и двух цветов – синего и зелёного. Материал отечественный – алюминий с бакелитовой отделкой. Лёгкая промышленность пока не предлагает текстильных изделий под такой типоразмер пуговицы, поэтому ей придётся серьёзно перестроиться. Уверен, в сложившейся ситуации государство найдёт на это деньги, – заявил директор завода Фанил Зиятдинов.

Перестройка отечественных швейных предприятий под 19-миллиметровую гексоидную пуговицу потребует вложения примерно трёхсот миллиардов рублей. Особенно сложно будет реформировать производство женского белья, там петля под пуговицу традиционно очень маленького размера. Если не помешает внезапное снятие санкций, эта задача может быть выполнена в течение 3-12 лет.

Военная академия материально-технического обеспечения им. Хрулёва доложила о готовности разработать военную форму под гексоидную пуговицу, но начать работы мешает отсутствие достаточного количества образцов – пуговица существует в единственном экземпляре.

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