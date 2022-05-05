 

Foton планирует запустить в РФ производство пикапов и среднетоннажных грузовиков

05.05.2022, 15:00, Разное
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Китайский бренд Foton намерен осуществить локализацию производства на российском рынке.

Речь идет о пикапах Tunland и грузовиков серии S. Вместе с тем извлечь предельную прибыль планируется за счет вышеуказанных мер, тогда как текущие показатели продаж не дают должного эффекта для китайского бренда. В скором времени в компанию «ГАЗ» поступят кабины для китайской техники, тогда как данные о других комплектующих и запчастях для грузовиков и пикапов пока отсутствуют.

Производитель пока умалчивает о подробностях готовящейся локализации на российском рынке, тогда как и сроки реализации плана пока скрыты разработчиками. Стоимость пикапов и грузовиков с учетом локализации не указаны.



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