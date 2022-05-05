KIA представила в США обновленный кроссовер KIA Soul 2023 модельного года

Южнокорейский бренд Kia официально презентовал обновленный паркетник Kia Soul для рынка США.

Предложенный экземпляр отличается расширенной линейкой силовых агрегатов, а также улучшенными системами безопасности. Вместе с тем автомобиль имеет модернизированную решетку радиатора, улучшенные бамперы и крупные колесные диски. Также указано, что модель обладает комбинированным цветом кузова. Что касается интерьера салона, то здесь ограничились ручкой КПП в новом стиле.

Под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 147 л.с. Новый кроссовер Soul приводится в движение бесступенчатым вариатором. Стоимость автомобиля для американского рынка пока не указана.