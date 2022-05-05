 

Собянин рассказал о победе “Московского акселератора” в премии BOLD Awards

05.05.2022, 14:23, Разное
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Проект “Московский акселератор”, реализуемый правительством российской столицы, занял первое место в номинации “Открытые инновации” престижного международного конкурса BOLD Awards. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Победу отечественному проекту присвоило профессиональное жюри. По их мнению, отечественный проект оказался лучше, чем идеи, предложенные Лондоном, Нью-Йорком, Берлином и Хельсинки. Всего в номинации было представлено 39 заявок со всего мира.

Отметим, что премия BOLD Awards была учреждена в 2019 году экспериментальным образовательным хабом H-FARM (Италия) и глобальной платформой Crowdsourcing Week (Сингапур). Ее присуждают международным проектам в сфере цифровой индустрии, которые способствуют качественным изменениям в бизнесе, а также повышению уровня жизни.

“Разумеется, получение премии – это не самоцель, а скорее, объективная оценка нашей работы по созданию современной и дружелюбной системы поддержки инновационного предпринимательства”, – подчеркнул Собянин.

По его словам, в этой сфере наблюдается существенная поблема – переход небольших, но амбициозных проектов на следующую ступень развития. Зачастую предпринимателям не хватает информации для адаптации их продуктов к реальным требованиям рынка.

Как раз эту проблему помогает решать проект “Московский акселератор”. Он фактически сводит на единой площадке и предпринимателей, и экспертов, и сотрудников отраслевых столичных департаментов.

Мэр Москвы уточнил, что “акселератор” проводится в формате отраслевых треков продолжительностью десять недель. Они посвящены конкретным инновационным направлениям.

Основные проекты решают вопросы в области строительства (цифровая платформа BimAR), здравоохранения (система BIOT), логистики (контроллер “ОКО Мониторинг”), связи (мессенджер tada.team) и в других отраслях.



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