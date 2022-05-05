Дофаминовая одежда как модный тренд 2022: тенденции и правила выбора нарядов, поднимающих настроение

Многим людям известно, что некоторые виды одежды улучшают настроение. Сейчас это осознал и мир моды. В последнее время дизайнеры стремятся создавать вещи с яркими оттенками и красочными узорами. Одним из модных трендов 2022 года стала дофаминовая одежда. Что это такое? И как она помогает поднять настроение? Об этом мы расскажем в статье.

Дофаминовая одежда: что это такое

Чтобы понять, что такое дофаминовая одежда, необходимо углубиться в физиологию центральной нервной системы. Дофамин – это гормон, отвечающий за передачу сигналов между клетками мозга. Он выделяется, когда мы испытываем радость. Поэтому дофамин называют “гормоном счастья”.

Дофаминовая одежда предполагает яркие цвета и необычные узоры. Она способствует выработке “гормона счастья”.

Цвет влияет на настроение

Исследования ученых доказали, что цвет оказывает влияние на настроение человека. Недаром цветотерапия используется для лечения различных заболеваний. Поэтому одежда несет не только эстетическую функцию, но и воздействует на психику людей.

Эмоции и цвет тесно связаны. Например, синие оттенки расслабляют и успокаивают, а желтые и ярко-розовые – тонизируют и вселяют оптимизм.

Большое значение имеет и то, какие чувства вы ассоциируете с той или иной вещью. Например, у вас в гардеробе есть платье, которое было надето на вас при какой-то неприятной ситуации. Этот предмет будет плохо влиять на ваше настроение, так как вы подсознательно связываете его с негативными событиями.

Популярные оттенки

Создавая дофаминовую одежду, дизайнеры ориентируются на яркие тона и красочные узоры. Летом этого года будут популярны небесно-голубые, ярко-розовые, лиловые, светло-зеленые и фиолетовые тона. Современная мода допускает самые смелые комбинации этих оттенков.

Однако следует помнить, что восприятие цвета индивидуально. Ведь люди имеют разные вкусы. Кому-то доставляет удовольствие классическая черно-белая гамма, в в то время как неоновые цвета могут казаться избыточными и действовать подавляюще. Только вы можете решить, насколько красочным может быть ваш наряд и поднимает ли он вам настроение.

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Как ввести дофаминовую одежду в свой гардероб

Мы объяснили вам, в чем заключается основная идея дофаминовой одежды. Но как реализовать ее на практике? Вы можете сделать это разными способами. Ведь эта модная тенденция не имеет жестких правил. Разрешено абсолютно все!

Вы можете ввести дофаминовую одежду в свой гардероб, даже если любите спокойные оттенки. Например, вы можете создать цветовой акцент с помощью яркой сумочки или шарфа с узорами. Красочные аксессуары оживят ваш классический наряд в сдержанных тонах.

Если вам нравится экспериментировать со своими нарядами, то дофаминовая одежда идеально подходит для вас. Добавьте в свой гардероб яркие вещи. Дайте волю своему творчеству и носите то, что заставляет вас улыбаться.

Заключение

Получить дофамин можно не только с помощью яркого цвета. На наше настроение также влияет фасон одежды и ткань, из которой она сделана. Здесь тоже нет никаких жестких правил, ведь вкусы и стили у всех разные. Носите те вещи, которые кажутся вам комфортными и привлекательными. Они и станут для вас настоящей дофаминовой одеждой.