Путин заявил о востребованности объективной информации

Объективная, важная и глубокая информация сейчас востребована, одной «Википедией» пользоваться нельзя, считает президент Владимир Путин.

«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная , – это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться», – сказал он в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем.

Древаль рассказал, что в рамках «Знания» формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой «Википедии», передает РИА «Новости».

Также президент одобрил идею увеличения просветительского контента на российских телеканалах. По словам Дверваля, необходимо чаще транслировать фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию и историю страны.

«Если вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», – сказал он.

Также глава общества «Знание» предложил расширить грантовую помощь лекторам и просветителям.

—