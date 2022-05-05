 

Минобороны опубликовало видео уничтожения танкистами огневых точек в ЛНР

05.05.2022, 14:14, Новости дня
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На видеозаписи показана загрузка боеприпасов в танки и действия экипажей в кабинах бронемашин: стрельбы как на ходу, так и во время остановки танков, работы российских экипажей в ЛНР во время уничтожения огневых точек укрепрайона противника.

«Осуществляя непрерывное огневое воздействие, танкисты обеспечивают продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции (ЛНР) и дают им возможность закрепиться на новых рубежах», – подчеркнули в Минобороны России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что российские танковые подразделения уничтожают огневые точки, с которых противник ведет огонь из автоматического стрелкового оружия, а также из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Кроме того, танковые экипажи ведут огонь для разрушения укреплений и уничтожают огневые позиции снайперов. Танки Т-72Б3 подавляют наиболее укрепленные участки украинских укрепрайонов, а также технику и живую силу противника, подчеркнули в Минобороны.

Напомним, ранее Министерство обороны опубликовало видеозапись с уничтоженной военной техникой вооруженных сил Украины, в ролике запечатлены танки и броневики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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