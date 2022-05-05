Советник офиса Зеленского пригрозил контрнаступлением ВСУ в июле

Украинские войска в случае поставки Западом большого количества оружия могут начать контрнаступление в первых числах июля, сообщил советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире канала «Украина 24».

«Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных, после этого мы можем наступать. По срокам это, скорее всего, будет конец июня – начало июля. Первые орудия, которые смогут останавливать врага, придут в конце мая – начале июня, а чтобы наступать – не ранее второй половины июня», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, западные страны продолжают заваливать Украину оружием и делают это в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это означает для спецоперации на Украине?

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