Министр экономики Германии призвал немцев настроиться на постоянный рост цен

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал граждан Германии настроиться на то, что цены на энергоносители останутся высокими и в долгосрочной перспективе, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Он подчеркнул, что это в любом случае ударит и по карманам потребителей. Кроме того, Хабек признал возможные последствия нефтяного эмбарго против РФ и отметил, что такая мера «не останется незамеченной» и в Германии.



AP

Граждане Германии должны настроиться на то, что цены на энергоносители останутся высокими и в долгосрочной перспективе. «Нам придётся считаться с более высокими ценами и дальше», — заявил федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник в Берлине по итогам встречи с главами ассоциаций малого и среднего бизнеса. Государство не может полностью остановить рост цен на энергоносители ни для компаний, ни для потребителей. Хабек подчеркнул: «Это горькая и суровая правда», — передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам Хабека, правительство Германии инициировало различные программы помощи, призванные обеспечить ликвидность и способствовать сохранению компаний и их позиций на рынке. «Но оно не сможет — я не могу не сообщить вам эту тяжёлую новость, — оно не сможет предотвратить повышение цен на различные группы товаров для потребителей. Иначе мы не справимся на этот раз», — заявил Хабек.

У большинства предприятий заключены долгосрочные контракты, подчеркнул Хабек. Многие из них полностью прочувствуют рост цен на энергоносители лишь в 2023 году, и тогда цены на их продукцию начнут расти. Необходимо считаться с тем, что «эпоха дешёвых ископаемых видов топлива» подошла к концу. При этом Хабек дал понять, что ценовые сигналы, вероятно, помогут «повысить энергоэффективность».

Пакет помощи от правительства ФРГ предусматривает программу кредитования через государственный банк KfW и предоставление субсидий на компенсацию затрат по оплате электроэнергии для компаний. Хабек заявил, что для получения прямых субсидий компаниям необходимо соответствовать «очень строгим требованиям». Министерство ожидает, что заявки на их получение смогут подать около 4 тыс. предприятий, однако число компаний, зарегистрированных в Германии, гораздо выше.

В настоящее время экономика Германии испытывает «сильное давление», отметил Хабек. Помимо чрезвычайно высоких цен на энергоресурсы, что является прямым результатом перехода на возобновляемые источники энергии, существует «вопиющая нехватка квалифицированной рабочей силы». Кроме того, из-за последствий пандемии коронавируса и ситуации на Украине происходят постоянные нарушения цепочек поставок.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия теперь «готова» обходиться без российской нефти в течение нескольких лет. По её словам, несколько недель назад немедленное прекращение поставок было бы невозможно. С подобным заявлением выступил и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Согласно отчёту правительства Германии, за несколько недель после начала спецоперации РФ на Украине доля российской нефти в импорте Германии упала с 35% до 12%.

Говоря о последствиях нефтяного эмбарго против России, Хабек подчеркнул, что такая мера «не останется незамеченной» и в Германии. Несмотря на высокие скачки цен, Германия больше не скатится в новый «нефтяной кризис», заявил министр, «не предоставив каких-либо веских аргументов», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.