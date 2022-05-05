Южнокорейцы не спешат отказываться от масок, несмотря на отмену ограничений

Из-за снижения количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией власти Южной Кореи отменяют последние ограничения. Как передаёт NTD, с понедельника в стране больше не нужно носить маски, однако не все спешат отказаться от этого защитного элемента. Некоторые говорят, что пока снимать их в общественных местах не собираются.

С понедельника в Южной Корее больше не нужны маски. Власти отменяют последние ограничения, поскольку случаев заболевания всё меньше.

Впрочем, не все в стране спешат отказаться от этого защитного элемента. Некоторые говорят, что пока снимать их в общественных местах не собираются.

ЖИТЕЛЬ СЕУЛА: Очень скучаю по дням до пандемии, когда мы жили без масок. Но я буду продолжать её носить, чтобы не заразиться.

ЖИТЕЛЬ СЕУЛА: Я пытался не надевать маску, выходя из дома, но 70-80 процентов людей в центре города всё ещё их носили. Дистанцию два метра соблюдать трудно, и мне нужно снова надевать маску в закрытых помещениях, так что я думаю, что ещё слишком рано полностью избавляться от маски.

А кому-то прогулки без маски, наоборот, в радость.

ЖИТЕЛЬНИЦА СЕУЛА: Я уже давно бегаю в этом парке, но сейчас я впервые гуляю без маски. Так приятно, и погода тоже очень хорошая.

Массовое тестирование в стране проводят уже давно. 1 мая было зафиксировано чуть более 20 тысяч новых случаев заболевания. При этом на пике очередной волны в середине марта суточный показатель превышал 620 тысяч случаев.

Стоит отметить, что сейчас в мире распространяется крайне заразный штамм «омикрон». Он передаётся намного быстрее, чем предыдущие варианты коронавируса. В то же время он значительно реже вызывает тяжёлые случаи заболевания. Многие переносят болезнь бессимптомно.

Дата выхода в эфир 03 мая 2022 года.