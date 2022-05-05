 

В США и Европе закончились запасы электрических авто Volkswagen из-за проблем с логистикой

05.05.2022, 13:37, Разное
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Немецкая компания Volkswagen практически полностью распродала свои электрокары на рынке США и Европы.

Вместе с тем производство новой техники усложняется отсутствием требуемых комплектующих. На данный момент зафиксированы трудности с поставкой запчастей на новые модели электрических автомобилей Volkswagen. Вместе с тем отсутствие полупроводников не позволяет исполнить ранее озвученные планы по сборке новой техники. На территории Европы уже зафиксировали дефицит около 300 тысяч машин, производство которых переносят на следующий год.

Эксперты пока не готовы озвучивать данные о возможности восполнения текущих объемов производства ввиду сложностей, вызванных проблемами с поставками, решение которых пока никем не указано.



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