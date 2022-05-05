Жить в Грязи – Личное мнение

Всю прошлую неделю ходили слухи, что замок гАлкиных в деревне Грязь то ли собираются отобрать, то ли вот-вот конфискуют, то ли просто хотят продать.

Вот оно, почти родовое поместье — как на мой вкус, больше похожее на родовое проклятие:



Фото: Иван МАКЕЕВ

И как всегда бывает со слухами, что-то оказалось полным бредом, но замок могут действительно выставить на продажу.

По оценкам строительных экспертов, опрошенных Комсомолкой, гАлкины вбухали в строительство новодела около миллиарда рублей.

Вокруг — не коттеджный посёлок, а самая, что ни на есть, глубинка. Куры, коровы, идиллическая пасторальная жизнь.

А за забором — вот это вот:



Фото: Иван МАКЕЕВ

Красота? Красота.

Далее эксперты рынка недвижимости объяснили очевидное: охране зарплату плати? Налог на землю, садовнику, за газ-свет, чтобы обогреть, тоже отвали кучу денег.

В общем, посчитали и прослезились — около миллиона в месяц одних текущих расходов выходит.

Есть ли смысл тратить столько денег, когда каникулы в Израиле по продолжительности больше похожи на иммиграцию? Очевидно, что замок срочно необходимо продать.

Беда, однако, в том, что такое великолепие продать невозможно. У людей архитектурный вкус появился, в таком доме жить вряд ли кто-то захочет.

Всем теперь нравится минимализм без горгулий на крыше. Без шпилей, без сомнительных украшательств фасада.

В тренде — современный стиль, панорамное остекление, плоские кровли. И, конечно же, экономия, когда дом грамотно утеплён, оснащён современными инженерными системами.

По оценкам риэлторов, продать замок можно только фанату, который будет рад ходить в тот же унитаз, что и его примадонна. Но у этих людей, как правило, нет столько денег, чтобы купить за миллиард дом, который я бы даже просто так не взяла.

Ну, как говорят специалисты, это можно продать за сто миллионов. И то, как я подозреваю, это — цена гектара подмосковной земли.

А вам нравится дом? Смогли бы жить в нём? Или всё-таки это можно только под снос?

—