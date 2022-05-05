Луганск нуждается в поддержке, но администрация Петербурга не способна ему помочь – Пригожин

В компанию “Конкорд” поступил запрос от издания Pravda. Журналистов интересовало — поддерживает ли Пригожин инициативу социолога Максима Шугалея о присвоении статуса городов-побратимам Санкт-Петербургу и Луганску.

Пресс-служба “Конкорда” обнародовала ответ бизнесмена, в котором он поддержал инициативу Шугалея, назвав ее хорошей. При этом Пригожин заметил, что идея вряд ли будет выполнима из-за имеющегося в настоящее время “управленческого коллапса” Смольного.

“Смольный и губернатор фактически не справляются со своими обязанностями. Поэтому вряд ли это возможно осуществить. Я думаю, что губернатору следует отказаться от данной идеи и найти более надежных партнеров для Луганска, который так нуждается в поддержке”, — констатировал предприниматель.

Ранее социолог Максим Шугалей написал обращение в Администрацию президента РФ и нижнюю палату парламента с просьбой закрепить на законодательном уровне статус городов-побратимов Петербурга и Луганска.

Шугалей заметил, что городская администрация Петербурга пассивна в оказании помощи братскому народу ЛНР и ДНР. В отличие от чиновников, жители города с оружием в руках более восьми лет защищали и продолжают защищать интересы Луганска.

По мнению Шугалея, инициатива укрепит экономические и культурные связи между регионами, а также будет способствовать решению множества гуманитарных вопросов.