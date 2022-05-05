 

Луганск нуждается в поддержке, но администрация Петербурга не способна ему помочь – Пригожин

05.05.2022, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В компанию “Конкорд” поступил запрос от издания Pravda. Журналистов интересовало — поддерживает ли Пригожин инициативу социолога Максима Шугалея о присвоении статуса городов-побратимам Санкт-Петербургу и Луганску.

Пресс-служба “Конкорда” обнародовала ответ бизнесмена, в котором он поддержал инициативу Шугалея, назвав ее хорошей. При этом Пригожин заметил, что идея вряд ли будет выполнима из-за имеющегося в настоящее время “управленческого коллапса” Смольного.

“Смольный и губернатор фактически не справляются со своими обязанностями. Поэтому вряд ли это возможно осуществить. Я думаю, что губернатору следует отказаться от данной идеи и найти более надежных партнеров для Луганска, который так нуждается в поддержке”, — констатировал предприниматель.

Ранее социолог Максим Шугалей написал обращение в Администрацию президента РФ и нижнюю палату парламента с просьбой закрепить на законодательном уровне статус городов-побратимов Петербурга и Луганска.

Шугалей заметил, что городская администрация Петербурга пассивна в оказании помощи братскому народу ЛНР и ДНР. В отличие от чиновников, жители города с оружием в руках более восьми лет защищали и продолжают защищать интересы Луганска.

По мнению Шугалея, инициатива укрепит экономические и культурные связи между регионами, а также будет способствовать решению множества гуманитарных вопросов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Ученые: Антибиотики могут вызвать рак кишечника

18.11 / Мнение: Ковид-некрофилия против секса

14.11 / Участники эксперимента по полету на Луну смогут мыться раз в неделю

15.02 / Мнение: О начале необъявленной войны… Что дальше?

10.12 / Верховный суд работает над гуманизацией уголовного законодательства в России

02.10 / Белорусский генерал Белоконев призвал “мочить” несогласных “в сортире”

13.10 / Мнение: Письмо: “Паровоз свалился и лежит”

12.02 / Мужчина нашел тайную комнату в новом доме, но пожалел, что зашел в нее, ведь находки в ней его напугали

04.04 / Омолодит и подарит свежесть: макияж для нависшего века для дам старше 50

30.07 / Ученые описали механизм наступления на Земле ледникового периода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика