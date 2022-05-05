МИЦ построит крупный ЖК в Новой Москве

Группа МИЦ объявила о строительстве очередного жилого комплекса в Новой Москве, рядом с поселением Мосрентген. Всего будет возведено четыре корпуса и сопутствующая инфраструктура. Общая жилая площадь проекта составит 165 тыс. кв. м.

Застройщик уже получил разрешение на строительство первого корпуса площадью более 28 тыс. кв. м, квартиры в котором вскоре поступят в продажу. Цены будут начинаться от 6,02 млн рублей. Высота секций корпуса составит от 9 до 24 этажей. Всего в четырех секциях запроектировано 566 квартир, а в подземной части – 161 кладовое помещение.

Кроме четырех корпусов запланировано строительство детсада, школы и учебно-воспитательного центра, оборудование игровых комплексов и спортивных площадок. Дворы новостройки будут закрыты для машин.

Изюминка проекта – двухуровневое благоустройство. Корпуса будут обращены на аллею, а территорию с разреженной застройкой объединит парк.