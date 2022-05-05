Eyelighter: осваиваем трендовую технику антивозрастного макияжа “подсветка глаз”

Немногим людям известно, что такое Eyelighter. Так называется техника макияжа, которая подсвечивает глаза. Сейчас она стала одним из модных трендов. Она подчеркивает черты лица и обладает антивозрастным эффектом. Такого результата можно добиться всего за несколько шагов. В статье мы расскажем о трендовой технике антивозрастного макияжа “подсветка глаз”.

Eyelighter: что это такое

Эта техника впервые появилась в начале 2022 года на показах мод. Затем она широко распространилась благодаря социальным сетям. Она стала популярной, так как имеет немало преимуществ.

“Eyelighter” в переводе означает “подсветка глаз”. Этот макияж предполагает использование косметики с блеском и светящимся эффектом.

С помощью этой техники вы можете выделить глаза, не используя косметику тяжелых или темных тонов. Она позволяет подчеркнуть взгляд натуральным макияжем, который не перегружает лицо.

Такой эффект достигается благодаря сочетанию натуральных и металлических оттенков. Этот макияж уместен в любой ситуации.

Можно ли сделать “подсветку глаз” самостоятельно

Техника макияжа “подсветка глаз” проста. Чтобы овладеть ею, вам не потребуется особых навыков. Нужно лишь сделать несколько несложных шагов, о которых мы расскажем далее.

Используем праймер

Нанесите на веки праймер. Этот шаг необходим, так как вы будете использовать косметику с металлическими частицами или блеском. Она должна хорошо держаться на глазах.

Наносим тени

Теперь вам нужно выбрать тени, которые будут составлять основу макияжа, Помните, что “подсветка глаз” предполагает естественность. Поэтому отдавайте предпочтение натуральным оттенкам: нежно-розовым, бежевым, светло-коралловым. Лучше использовать не сухие, а жирные продукты.

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Нанесите на основание ресниц небольшое количество продукта и аккуратно размазывайте его вверх. Не переусердствуйте с тенями, при необходимости вы всегда можете их добавить.

Добавляем металлический блеск

Возьмите сухие или жидкие тени с металлическим блеском. Они должны соответствовать по цвету оттенку основных теней. С помощью кисти нанесите их на центр века. Затем распределите продукт во внешний угол, как вы обычно делаете при рисовании стрелок.

Делаем контур

Создайте на веках очень тонкий контур. Этот шаг необязателен, и его можно пропустить. Но он сделает ваши глаза более выразительными.

Вы также можете нанести немного светлых теней на внутренний уголок глаза. Это придаст взгляду больше яркости.

Добавляем светлые тени

Нанесите светлые тени на область под бровями. Вы можете использовать кремовые и белые тона. Хорошо растушуйте продукт.

Закройте глаза и распылите на веки фиксирующий спрей. Он позволит вашему макияжу держаться в течение всего дня.

Заключение

Этот макияж поможет вам сделать акцент на глаза без использования грубых оттенков. Он выглядит нежным и легким. Благодаря использованию натуральных тонов вы получите омолаживающий эффект.

Вы можете адаптировать “подсветку глаз” под свой вкус, используя ваши любимые оттенки. Вам не придется тратиться на дорогостоящую косметику. Скорее всего, большинство необходимых продуктов уже присутствует в вашей косметичке.