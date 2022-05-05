 

Пескова спросили о задержании Шария в Испании

05.05.2022, 12:50, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с преследованием украинского блогера Анатолия Шария, так как представителю Кремля неизвестно, насколько достоверна публикуемая в СМИ информация о его задержании в Испании.

«Здесь я ничего не могу сказать, потому что мы [видим] ту информацию, которая публикуется в СМИ. Насколько эта информация соответствует действительности, я сейчас не могу сказать», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в четверг СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. Пресс-служба национальной полиции Испании подтвердила эти сведения. Как сообщила глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, Шарий отпущен под подписку о невыезде.

После новости о задержании на странице блогера в Telegram появился репост публикации его супруги Ольги Шарий, на которой изображен попугай.

Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.

В феврале 2021 года СБУ предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности. Блогер назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Он выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. 

В марте 2022 года Шарий выпустил на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, как его «нашли украинские активисты». В Сети распространилось несколько видео инцидента. После украинские националисты распространили в соцсетях адрес блогера.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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