В Приднестровье заявили о стрельбе на границе с Украиной
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В правоохранительных органах Приднестровья сообщили о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе непризнанного государства и Украины, передает телеканал ТСВ.
«Жители Первомайска сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган. Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что, действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины, в районе села Павловка», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что в непризнанной Приднестровской Молдавской республике удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой, предположительно направлявшийся с территории Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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