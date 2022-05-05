В Приднестровье заявили о стрельбе на границе с Украиной

В правоохранительных органах Приднестровья сообщили о стрельбе в районе КПП Кучурган на границе непризнанного государства и Украины, передает телеканал ТСВ.

«Жители Первомайска сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган. Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что, действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины, в районе села Павловка», – цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что в непризнанной Приднестровской Молдавской республике удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой, предположительно направлявшийся с территории Украины.

—