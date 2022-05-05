 

Британская налоговая служба перестала признавать Московскую биржу

05.05.2022, 12:50, Новости дня
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Британское Управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC) лишило Московскую биржу (MОЕХ) статуса признаваемой фондовой площадки.

«HMRC 5 мая 2022 отозвало первоначальное включение Московской биржи [в список признаваемых управлением бирж]. Инвестиции, которые осуществлялись на МОЕХ до этой даты, по-прежнему будут считаться инвестициями на признаваемой фондовой бирже. Инвестиции, осуществленные после 5 мая 2022, не будут считаться таковыми», – цитирует заявление службы ТАСС.

Лишение статуса означает, что инвесторы из Соединенного Королевства, торгующие ценными бумагами на Московской бирже, не смогут пользоваться рядом налоговых льгот, которые им предоставляло управление.

Ранее сообщалось, что в случае лишения Московской биржи статуса инвесторы больше не смогут пользоваться предусмотренными в Британии налоговыми льготами, торгуя в будущем ценными бумагами на Мосбирже, но «уже осуществленные инвестиции будут защищены».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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