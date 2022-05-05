Набиуллина: «Справедливый курс доллара – 74 копейки»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение курса доллара, заявив, что валюта возвращается к своим справедливым равновесным значениям.

По мнению регулятора, справедливым является курс 74 копейки за доллар США. Снижение стоимости американской валюты объясняется величиной госдолга США и дедолларизацией экономик Китая, Индии и Монако.

Набиуллина отметила, что доллар всё ещё сильно переоценён, и в ближайшее время такие валюты, как рубль и юань, отыграют у него значительную часть стоимости. Из-за низкой инвестиционной привлекательности американской валюты с 5 мая россиянам будет запрещено приобретать наличные доллары, а также держать их дома и на банковских счетах. Власти призывают граждан активнее сдавать валюту, чтобы не допустить её обесценивания.

– Ну вот что умного простой человек может сделать с долларами? Газ за неё не продают, в США сейчас не въехать. Разве что раскидать их по кровати можно и кататься по ним, как Дональд Дак. Вообще, идея о том, что нужно обязательно покупать валюту вражеского государства, глубоко порочна. Лично я доллары в последний раз в руках держала в 1998 году, и с тех пор к этой гадости не прикасаюсь и другим не советую. Сейчас это очень токсичная инвестиция, – заявила Эльвира Набиуллина.

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