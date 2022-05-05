 

Набиуллина: «Справедливый курс доллара – 74 копейки»

05.05.2022, 12:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение курса доллара, заявив, что валюта возвращается к своим справедливым равновесным значениям.

По мнению регулятора, справедливым является курс 74 копейки за доллар США. Снижение стоимости американской валюты объясняется величиной госдолга США и дедолларизацией экономик Китая, Индии и Монако.

Набиуллина отметила, что доллар всё ещё сильно переоценён, и в ближайшее время такие валюты, как рубль и юань, отыграют у него значительную часть стоимости. Из-за низкой инвестиционной привлекательности американской валюты с 5 мая россиянам будет запрещено приобретать наличные доллары, а также держать их дома и на банковских счетах. Власти призывают граждан активнее сдавать валюту, чтобы не допустить её обесценивания.

– Ну вот что умного простой человек может сделать с долларами? Газ за неё не продают, в США сейчас не въехать. Разве что раскидать их по кровати можно и кататься по ним, как Дональд Дак. Вообще, идея о том, что нужно обязательно покупать валюту вражеского государства, глубоко порочна. Лично я доллары в последний раз в руках держала в 1998 году, и с тех пор к этой гадости не прикасаюсь и другим не советую. Сейчас это очень токсичная инвестиция, – заявила Эльвира Набиуллина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / “1983 – фрешмен!”: Дмитрий Шепелев поделился архивными кадрами празднования своего Дня Рождения

05.01 / Юлия Михалкова пришла на программу «Давай поженимся» в мини-платье

08.10 / В России стартовали продажи игрового монстра Asus ROG Phone 3: 144 Гц, 16 ГБ и 6000 мА•ч.

30.05 / Как не допустить появления пыли: простое средство из уксуса и другие хитрости

07.06 / Редкий выход: Бейонсе и Джей Зи на баскетбольном матче в Бруклине

27.09 / Госдума потратит 185 млн рублей на отели для депутатов

21.12 / 28 дней спустя: день 2-ой – Личное мнение

16.06 / Независимые судмедэкспертки установили, что Николай Гоголь перед погребением впал в кому от отравления ингибиторами холинэстеразы

01.07 / Эфир для скорости

22.04 / Мнение: Саммит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика