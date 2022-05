Левые СМИ обвинили ведущего Fox Такера Карлсона в распространении дезинформации за консервативные взгляды

The New York Times опубликовала обстоятельный материал, посвящённый известному американскому журналисту и ведущему Fox News Такеру Карлсону. В статье Карлсона обвинили в распространении «дезинформации». Между тем, как выяснил ведущий Daily Wire Майкл Ноулз, на деле эта «дезинформация» представляет собой не какие-то изощрённые теории заговора, а самые обыкновенные взгляды, характерные для консерваторов, — а значит, NYT вовсе не борется против зловредной пропаганды, а пытается заклеймить Карлсона за его политическую позицию.

The New York Times только что опубликовала шокирующее, разоблачительное журналистское расследование в трёх частях и, кажется, 7 миллиардах слов, из которого явствует, что Такер Карлсон — подумать только! — консерватор!

Когда либералы заявляют: «Мы воюем с дезинформацией, мы не собираемся затыкать рот консерваторам, мы просто хотим остановить дезинформацию», — проблема в том, что под ложной информацией и дезинформацией они подразумевают заявления консерваторов.

Вот пример. The New York Times выдаёт себя с потрохами. The New York Times заявила, что установила пять направлений дезинформации, по которым Такер Карлсон распространяет «опасные фейковые новости». Итак, что это за пять заявлений, приписываемых Такеру, с такой шокирующей дезинформацией, которую либералы хотят подвергнуть цензуре?

Номер один. Это всё отсюда, из The New York Times. «Обвинения в том, что некий правящий класс намерен установить контроль над жизнью простых людей и подвергнуть цензуре всех, кто ему мешает». Они утверждают, что это ложная информация! (Смеётся.) Наблюдение, которое заключается в том, что есть группа людей, обладающих политической властью и пытающихся подвергнуть нас цензуре. Они только что сами сказали нам, что это есть. Но если мы повторим им то, что они недавно сказали нам, — это опасная ложная информация! Это первое из заявлений Такера.

Второе. «Замена (местного населения. — ИноТВ) иммигрантами. Утверждения о том, что имеют место намеренные усилия по замещению людей, родившихся в Америке, иммигрантами, и о том, что иммиграция забирает ресурсы и власть у людей, родившихся в Америке». Разве это спорно? Есть ли в этом сейчас хоть какие-то сомнения? Либералы этим похваляются!

Была известная статья, печально известная статья в The New York Times за авторством Мишель Гольдберг: «Мы можем их заменить». The New York Times и другие либеральные СМИ уже много лет хвастаются, что у республиканцев проблема с демографией. Потому что республиканцы гораздо популярнее у людей, рождённых в США, и гораздо менее популярны у иммигрантов. Так что взрывной рост числа иммигрантов — мы ведь каждый год принимаем миллион легальных и два миллиона нелегальных, а в этом году, наверное, ещё больше — будет иметь плохие последствия для Республиканской партии, станет её демографической гибелью. Они (демократы. — ИноТВ) похвалялись этим много лет!

Несмотря на то что большинство американцев — не только республиканцы, но и многие демократы — хотят резкого сокращения иммиграции, легальной и нелегальной, правящий класс продолжает это продвигать, потому что это выгодно ему политически. Крупные корпорации получают дешёвую рабочую силу, демократы получают лёгкие голоса. Вот и всё. И это — шокирующая, опасная теория заговора? Нет, это их стратегия, которую они сами провозглашают и публикуют!

«Сдвиг гендерных ролей». Это третья ужасная, опасная идея, якобы высказанная Такером. «Доводы о том, что феминизм и вызов гендерным ролям принизили мужественность, стали одной из причин спада рождаемости и привели к гибели традиционных семейных структур». Они изменили определения семьи и брака, а теперь отрезают детям гениталии (в рамках операций по смене пола. — ИноТВ)! Не думаю, что это теория заговора.

Теперь демократы — от рядовых активистов до Белого дома — плачут… Джен Псаки плакала перед камерой из-за того, что республиканцы, возможно, не дадут всем извращенцам накачивать маленьких детей гормонами противоположного пола и стерилизовать их! Она в буквальном смысле проливала настоящие слёзы по этому поводу! «Шокирующая, опасная дезинформация»…

«Дискриминация против белых. Случай, когда господин Карлсон говорит о расизме против белых и преуменьшает расизм против небелых». Но ведь есть только одна раса — ну или, так сказать, полторы расы, в отношении которых американский закон не запрещает дискриминацию: в первую очередь это белые, а кроме того, иногда по какой-то причине в ту же кучу примешивают и азиатов, но только в тех случаях, когда речь идёт о поступлении в колледж; считается, что азиаты в плане доступа к высшему образованию обладают «белыми привилегиями».

Между тем единственная социальная группа, дискриминация в отношении которой не только разрешается законом, но и одобряется обществом — это именно белые. Такая дискриминация называется политикой позитивных действий, и она представляет собой наш официальный курс. То есть наш официальный политический курс заключается в том, чтобы обращаться с белыми жёстче, чем с остальными. И что бы вы по поводу него ни думали — защищаете ли вы его или же выступаете против, — он всё равно является официальным курсом, не больше и не меньше.

Более того, если вы прямо сейчас в телеэфире заявите что-то вроде: «Темнокожие — ужасные люди, я их ненавижу», или «Мексиканцы — ужасные люди, я их ненавижу», или «Азиаты — ужасные люди», вы станете изгоем общества. Но если вы в телеэфире скажете: «Белые — очень плохие люди, они — зло и должны извиняться за то, какой у них цвет кожи», то вам на CNN или MSNBC целую передачу выделят. С точки зрения общественных нравов белые — единственная социальная группа, которую разрешается и даже поощряется оскорблять. Так что мне всё это не кажется какой-то шокирующей теорией заговора.

Ну и наконец — пятый номер в списке обвинений в адрес Такера: «Разрушение общества — предостережения о разрушении общества, цивилизации и традиционных ценностей». Но мы же ведь делаем из маленьких трансов! Думаю, что до этой точки мы уже дошли. То есть если брать уровень Содома и Гоморры, мы уже зашли дальше: если там было десять по шкале из десяти, то мы уже на отметке одиннадцать.

Дата выхода в эфир 03 мая 2022 года.