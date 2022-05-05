 

В Японии прекратили прием заказов на Nissan GT-R 2022

05.05.2022, 12:15, Разное
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Японский бренд Nissan сообщил о прекращении приема новых заказов на спортивную модель Nissan GT-R 2022 на местном рынке.

Автомобиль продается исключительно в специальных версиях T-spec и Nismo. В компании указали, что причина прекращения заказов заключается в достаточном количестве машин, которые планировали реализовать на японском рынке. Вместе с тем на европейском рынке продажи моделей прекратили в нынешнем году после 13-летнего нахождения у дилеров.

Пока производитель не называет никаких данных о последующей судьбе спортивной модели Nissan GT-R 2022, тогда как эксперты предполагают возможность выхода нового автомобиля, который выступит преемником для актуального исполнения спорткара.



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