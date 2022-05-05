Смольный не предусмотрел наличие выделенных полос в рамках транспортной реформы

Отсутствие выделенных полос для общественного транспорта в Петербурге делает дороги города опаснее, поскольку провоцирует новые ДТП.

Накануне в Северной столице произошло очередное ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Владелец иномарки сообщил, что инцидент случился, когда он пропускал скорую помощь.

Однако такие происшествия в городе на Неве происходят регулярно несмотря на проведение транспортной реформы. Чиновники из команды губернатора Александра Беглова не позаботились о строительстве выделенных полос движения для социального транспорта. Между тем многие эксперты неоднократно указывали на их необходимость.

Неорганизованность движения заставляет автолюбителей выезжать на пути следования трамваев. Это часто приводят к ДТП, которые подергают опасности водителей и пассажиров.