 

Мнение: Обреченные на вступление в НАТО?

05.05.2022, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Когда в 1985-1986 годах я был лейтенантом-танкистом и служил в 75-ом гвардейском танковом полку, дислоцировавшемся в Выборгском районе Ленинградской области, чуть ли не каждый месяц  доводилось принимать участие в батальонных или даже полковых учениях «по отражению нападения Финляндии».

В ходе этих учения, которые проводились на Бобочинском полигоне в 80 км от советско-финской границы, порядка тридцати танков Т-80 выезжали из боксов в поселке Каменка, совершали марш и разворачивались в боевые линии, с ходу открывая огонь по противнику, вторгшемуся на территорию СССР и развернувшему наступление на Ленинград. На полковых учениях «нападение на СССР» отражали уже не три десятка танков, а под сотню…

Почему-то вспомнилась лейтенантская юность и учения на Бобочинском полигоне, когда прочитал предупреждение официального представителя МИД России Марии Захаровой Швеции и Финляндии о последствиях вступления этих стран в НАТО. Мол, это грозит «разбалансировкой» европейской безопасности.

«В случае вступления в альянс Финляндии и Швеции они станут пространством противостояния Североатлантического блока и России со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для наших проверенных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся жители Швеции и Финляндии?» — поинтересовалась Захарова.

И не надо, мол,  смотреть в сторону Украины. Потому что «спецоперацию России на Украине следует воспринимать как следствие агрессивной экспансионистской политики НАТО, возглавляемой США, а не наоборот», — заявила Захарова.

Понятное дело, что «агрессивная экспансионистская политика НАТО, возглавляемой США» никуда не денется. Финляндия со Швецией, видимо,  уже обречны вступить в НАТО.  Неужели  России придется проводить спецоперацию по демилитаризации Финляндии и Швеции?

И почему мне вспомнилась лейтенантская служба в Выборгском районе Ленинградской области?

На снимке: 1987 год, уже не лейтенант, уже не в  Ленинградской области

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Александр Васильев раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой

22.12 / Киркоров и Стоцкая страстно поцеловались на публике после мюзикла

04.03 / Мнение: Сомненья прочь уходят в ночь

24.08 / Астронавт Гордон Купер: я стал свидетелем приземления НЛО

21.01 / Яков Кедми заявил об угрозе новой революции в США

24.12 / Ученые: Новый коронавирус вызывает преждевременное старение

19.04 / В Чехии раздавят бульдозером 100 тысяч ампул с вакциной Sputnik V

25.09 / Девушка показала, как можно изменить внешность с помощью макияжа до неузнаваемости, но в интернете не могут поверить, что это один человек

15.08 / Мнение: Простая наука

03.09 / Мнение: Щипцы в поле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика