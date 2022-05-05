Мнение: Обреченные на вступление в НАТО?

Когда в 1985-1986 годах я был лейтенантом-танкистом и служил в 75-ом гвардейском танковом полку, дислоцировавшемся в Выборгском районе Ленинградской области, чуть ли не каждый месяц доводилось принимать участие в батальонных или даже полковых учениях «по отражению нападения Финляндии».

В ходе этих учения, которые проводились на Бобочинском полигоне в 80 км от советско-финской границы, порядка тридцати танков Т-80 выезжали из боксов в поселке Каменка, совершали марш и разворачивались в боевые линии, с ходу открывая огонь по противнику, вторгшемуся на территорию СССР и развернувшему наступление на Ленинград. На полковых учениях «нападение на СССР» отражали уже не три десятка танков, а под сотню…

Почему-то вспомнилась лейтенантская юность и учения на Бобочинском полигоне, когда прочитал предупреждение официального представителя МИД России Марии Захаровой Швеции и Финляндии о последствиях вступления этих стран в НАТО. Мол, это грозит «разбалансировкой» европейской безопасности.

«В случае вступления в альянс Финляндии и Швеции они станут пространством противостояния Североатлантического блока и России со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для наших проверенных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся жители Швеции и Финляндии?» — поинтересовалась Захарова.

И не надо, мол, смотреть в сторону Украины. Потому что «спецоперацию России на Украине следует воспринимать как следствие агрессивной экспансионистской политики НАТО, возглавляемой США, а не наоборот», — заявила Захарова.

Понятное дело, что «агрессивная экспансионистская политика НАТО, возглавляемой США» никуда не денется. Финляндия со Швецией, видимо, уже обречны вступить в НАТО. Неужели России придется проводить спецоперацию по демилитаризации Финляндии и Швеции?

И почему мне вспомнилась лейтенантская служба в Выборгском районе Ленинградской области?

На снимке: 1987 год, уже не лейтенант, уже не в Ленинградской области

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