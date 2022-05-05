Эксперты оценили снижение ставки по льготной ипотеке до 9%

Ипотека – это возможность улучшения жилищных условий для большинства жителей страны, которые, кстати, являются, крупнейшими инвесторами в строительную отрасль. По итогам двух последних лет около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках ипотечных программ. О намерении их сохранить любыми способами высказывался заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, выступая на посвященном антисанкционным мерам совещании президента Владимира Путина с правительством.

Вопреки возникшим сложностям, сегодня все ипотечные программы сохранены. Условия по трем льготным программам ипотеки остались без изменений. Так, ставка по программе семейной ипотеки составляет 6%, дальневосточной — 2%, сельской — 3%. Это, действительно, большая поддержка, выгода очевидна.

В апреле 2022-го по поручению главы государства правительство увеличило максимальную сумму кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область) с трех миллионов до 12 миллионов рублей, для остальных регионов – до шести миллионов. А 1 мая премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе “Льготная ипотека” с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года.

Благодаря этому решению расширился доступный для многих россиян сегмент жилья.

“Они большие молодцы, что понизили, ведь народ, откровенно говоря, не тянет по платежам. Господдержка хороша тем, что ей может воспользоваться большой круг людей. И мы всячески способствуем тому, чтобы люди брали новое жилье”, – сказала эксперт по недвижимости, управляющий партнер ООО “Теон” Оксана Панова.

Специалисты оценили то, что, несмотря на непростую ситуацию, правительству удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования.

“Поддержка строительной отрасли является ключевой для экономики. После ажиотажного спроса упал спрос на ипотеку и на покупку квартир в новостройках. Снижение процентной ставки поспособствует росту покупательской активности”, – считает эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Государство является крупнейшим застройщиком, а ипотека – значительно влияющим на строительство жилья фактором. Но, хоть правительство и оказывает поддержку отрасли, ключевая проблема все-таки остается. Речь идет о банках, которые либо не финансируют стройку совсем, либо финансируют в очень ограниченном объеме. Кредитовать застройщиков особо не хотят, очевидно, из-за рисков. И это понимают в правительстве.

“Мы видим, что ряд банков остановил финансирование в том числе из-за плавающей ставки. Некоторые банки начали баловаться даже с деньгами по счетам эскроу. У нас 3,2 триллиона собрано, а профинансировано в реальный сектор экономики только 2,6 триллиона. Банки из-за недостатка ликвидности правдами и неправдами просто не кредитуют. Я буду разбираться с этим. Мы же не можем стройку остановить”, – рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин.

К сожалению, нынешнее поведение кредитных организаций может вызвать эффект домино: “посыплются” девелоперы, затем подрядчики и промышленность стройматериалов, все смежные отрасли в принципе. В итоге пострадают миллионы людей.

“На самом деле многие застройщики отказались от новых стартов продаж жилых комплексов, потому что ситуация нестабильная. Они поменяли свою бизнес-модель и, например, новые проекты они выводят без отделки, тем самым оптимизируют свои риски”, – обратил внимание Ракута.

К слову, банки отказывают в ипотеке и платежеспособным жителям. Они придумывают для россиян дополнительные условия, что сегодня является недопустимым и работает не просто против людей, а против всей экономики.

Неоднократно подчеркивалось, что правительство ориентируется на текущую ситуацию. Если не будет хватать действующих мер поддержки, россиянам предложат новые. То, что правительство работает достаточно гибко и эффективно, заметно по тому, насколько быстро кабмин отреагировал на поручение президента снизить ставку по ипотеке. Марат Хуснуллин много говорит о снижении административных барьеров. Отрадно, что это работает в самом правительстве.

“За счет системной работы, принятых решений, системы работы с главами, правительства мы разогнали объемы стройки. В этом году мы рассчитываем выполнить программу жилья”, – говорил Хуснуллин на брифинге на тему льготных ипотечных программ в конце марта.

Кстати, в 2021 году количество построенного жилья побило все рекорды. Было введено в эксплуатацию примерно 92,6 миллиона квадратных метров жилья, то есть на 13% больше, чем в 2020-м. Свои жилищные условия улучшили 4,2 миллиона семей, а это почти 10 миллионов человек. А за первые три месяца 2022-го введено 24 миллиона квадратных метров жилья. “За всю историю мы никогда за I квартал года не вводили столько”, – отмечал вице-премьер.

Как заметили эксперты, после беспрецедентных санкций рынок недвижимости довольно быстро отходит от шокового состояния. Значит, меры поддержки работают. В скором времени, по мнению специалистов, будет наблюдаться больший спрос на недвижимость.

К 2030 году правительство планирует в рамках национального проекта “Жилье и городская среда” нарастить объемы ежегодно вводимого жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. Фактически новым будет каждый пятый квадратный метр жилья. Всего за 10 лет построят порядка одного миллиарда квадратных метров жилья. Эти сверхамбициозные планы впервые были озвучены Хуснуллиным несколько лет назад, и они по сей день остаются актуальными.