Запущена льготная ипотека для айтишников

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05.05.2022, 11:38, Разное
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В России появилась ипотека с субсидированием для IT-специалистов. На реализацию данной программы было выделено 1,5 млрд рублей. Предполагается, что теперь не менее 10 тыс. айтишников смогут приобрести жилье с использованием льготной ипотеки.

Ставка по ипотеке для айтишников составит 5%, однако регионы могут дополнительно субсидировать ставку. В крупных городах максимальный размер займа составит 18 млн рублей, в остальных регионах – 9 млн рублей. Первый платеж – от 15%. Кредит можно будет получить на срок до 30 лет.

Программа будет действовать до конца 2024 года.

Ряд банков уже начали принимать заявки от IT-специалистов: «Сбер», «Дом РФ», ВТБ, Газпромбанк, «Открытие» и другие.

Ипотека актуальна для сотрудников компаний, получающих почти весь доход (не менее 90%) именно от IT-сферы. Работодатель также должен числиться в реестре компаний, работающих в IT-области, и не менее трех месяцев пользоваться налоговыми льготами.

Доля IT-специалистов среди ипотечных заемщиков, как правило, невелика – менее 2% по итогам прошлого года. Однако с появлением специальной ипотеки на рынке фиксируется рост спроса со стороны айтишников, главным образом на рефинансирование ранее выданных займов.

В России пока не было аналогов такой программы.

Возможно, это поспособствует появлению льготной ипотеки и для специалистов других областей.



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